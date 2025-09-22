Les actions de Tesla atteignent leur plus haut niveau depuis huit mois ; Musk et Trump échangent une poignée de main

22 septembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent d'environ 3,9 % à 442,49 $, atteignant un plus haut de huit mois

** Donald Trump et Elon Musk ont été vus ensemble, se serrant la main lors des funérailles de Charlie Kirk, pour la première fois depuis leur brouille en juin

** Musk avait quitté son rôle dans l'administration Trump ce mois-là et avait publiquement critiqué le président sur les médias sociaux au sujet de la "Big Beautiful Bill", appelant même à la création d'un nouveau parti politique

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 5,5 % depuis le début de l'année