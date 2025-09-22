 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 831,02
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Tesla atteignent leur plus haut niveau depuis huit mois ; Musk et Trump échangent une poignée de main
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 16:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent d'environ 3,9 % à 442,49 $, atteignant un plus haut de huit mois

** Donald Trump et Elon Musk ont été vus ensemble, se serrant la main lors des funérailles de Charlie Kirk, pour la première fois depuis leur brouille en juin

** Musk avait quitté son rôle dans l'administration Trump ce mois-là et avait publiquement critiqué le président sur les médias sociaux au sujet de la "Big Beautiful Bill", appelant même à la création d'un nouveau parti politique

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 5,5 % depuis le début de l'année

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
441,7822 USD NASDAQ +3,69%
