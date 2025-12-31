Les actions de terres rares bondissent en 2025 alors que les pays s'empressent de sécuriser leurs approvisionnements nationaux

31 décembre - ** Les mineurs de terres rares ont terminé l'année 2025 dans le vert, stimulés par une guerre commerciale mondiale, des contraintes d'approvisionnement et alors que les pays, y compris les États-Unis, se sont empressés de sécuriser les approvisionnements nationaux de minéraux critiques pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine

** L'administration Trump, qui a pris des participations dans des producteurs tels que MP Materials MP.N , Lithium Americas LAC.TO et Trilogy Metals TMQ.TO , prévoit de signer d'autres "accords historiques" avec le secteur minier américain

** Trilogy Metals, dans laquelle le gouvernement américain a acquis une participation de 10 %, a fait un bond de plus de 270 % au cours de l'année et devrait enregistrer son deuxième gain annuel consécutif

** MP Materials, dans laquelle le gouvernement a pris une participation de 15 %, a grimpé de 223 % depuis le début de l'année et est sur le point de mettre fin à une série de trois années de pertes

** Critical Metals CRML.O a gagné près de 2%, tandis que Ramaco Resources METC.O a augmenté de plus de 73%

** NioCorp Developments NB.O a fait un bond de près de 237%, tandis qu'Idaho Strategic Resources IDR.A a fait un bond de plus de quatre fois pour enregistrer son troisième gain annuel consécutif

** Les actions d'Ucore Rare Metals UCU.V ont bondi de 632 % depuis le début de l'année, tandis que Titan Mining TI.TO a grimpé de près de 770 % et s'apprête à mettre fin à quatre années consécutives de pertes