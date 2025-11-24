Les actions de Tegna chutent de 5 % après que M. Trump a critiqué la levée du plafond de propriété des télévisions locales

(Plus de détails, prix des actions, pas de commentaire immédiat de Tegna) par David Shepardson

Les actions de Tegna

TGNA.N ont chuté de 5,5% lundi après que le président Donald Trump a critiqué une proposition visant à lever le plafond actuel sur la propriété des stations de télévision locales, ce qui est nécessaire pour que la société soit acquise par Nexstar Media.

L'acquisition de Tegna élargirait la présence de Nexstar

NXST.O en couvrant 80 % des foyers TV dans des zones géographiques clés dans le cadre de l'accord de 3,54 milliards de dollars. Dimanche, M. Trump a publié sur les médias sociaux un article affirmant que la levée du plafond serait un "désastre" pour les conservateurs et a ajouté qu'il "ne serait pas heureux" si cette mesure permettait à NBC, propriété de Comcast CMCSA.O , ou à ABC, propriété de Disney , DIS.N de s'étendre.

Les actions de Nexstar ont chuté de 3,6 %.

Le président de la Federal Communications Commission, Brendan Carr, a déclaré le mois dernier que la commission n'avait pris aucune décision quant à l'opportunité de lever le plafond actuel sur la propriété des chaînes de télévision.

Les règles actuelles de la FCC interdisent à une entreprise de posséder des stations de télévision qui atteignent plus de 39 % des foyers américains abonnés à la télévision, mais les stations dont les signaux hertziens sont plus faibles peuvent être partiellement prises en compte dans le plafond de propriété d'une entreprise.

M. Trump a commenté un article du directeur général de Newsmax, Chris Ruddy, et a déclaré que la FCC ne devrait pas prendre de mesures qui profiteraient à ABC ou à NBC. "S'il y a quelque chose à faire, c'est de les rendre plus petites!" A écrit M. Trump.

Dans un document déposé auprès de la FCC en juillet, M. Ruddy a déclaré que "les Américains de toutes les convictions politiques, de tous les groupes démographiques et de tous les lieux seraient lésés par tout affaiblissement de la limite actuelle de propriété multiple des chaînes de télévision nationales".

La semaine dernière, Nexstar a déclaré que le plafond l'empêchait d'exercer une concurrence loyale "y compris avec les médias traditionnels et les grandes entreprises technologiques". Elle a ajouté que l'accord "apportera de l'oxygène à un certain nombre de stations de télévision locales qui, selon les propres critères de la Commission, seraient actuellement considérées comme défaillantes et ont peu de chances de survivre en tant que stations autonomes".

M. Trump a demandé à plusieurs reprises à la FCC de prendre des mesures à l'encontre d'ABC et a suggéré la semaine dernière que la commission révoque les licences de diffusion des stations ABC à la suite de questions sur le journaliste assassiné Jamal Khashoggi qu'il a qualifiées d'"insubordonnées".

Mercredi, la FCC a déclaré qu'elle entamait un examen des accords entre les réseaux nationaux et les stations de radiodiffusion locales.

M. Carr a déclaré qu'il pensait que le plafond pourrait être révisé par la commission sans l'approbation du Congrès. Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a déclaré qu'elle ne pensait pas que la Commission disposait de cette autorité.

Nexstar a déclaré lundi qu'elle pensait que le paysage était mûr pour une réforme réglementaire et que la société était "sur la voie de la finalisation de notre transaction". Nous sommes d'accord avec le président Trump pour dire que le statu quo n'est plus acceptable, et que le gouvernement ne devrait rien faire pour renforcer la mainmise des médias traditionnels et de Big Tech sur le marché des idées".

Tegna n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.