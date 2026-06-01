Les actions de Taylor Morrison s'envolent suite au rachat par Berkshire

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1er juin - ** Les actions de Taylor Morrison Home Corp

TMHC.N ont bondi d'environ 22 % pour atteindre 71,3 $ lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que Berkshire Hathaway BRKa.N a accepté d'acquérir le constructeur immobilier dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'un montant de 6,8 milliards de dollars

** Berkshire paiera 72,50 dollars par action, soit une prime de 24 % par rapport au cours de clôture de vendredi, valorisant ainsi l'entreprise à 8,5 milliards de dollars de valeur d'entreprise

** Cette acquisition marque la première opération de rachat de plusieurs milliards de dollars menée par Greg Abel depuis qu'il est devenu directeur général début 2026, signalant une utilisation plus active de la trésorerie de 380 milliards de dollars de Berkshire

** Les analystes de Barclays ont déclaré que cette opération représentait un « résultat favorable » pour les actionnaires de Taylor Morrison, soulignant que la société avait été « chroniquement sous-évaluée » et que la transaction devrait contribuer à « réaliser rapidement cette valeur améliorée »

** Barclays a ajouté que cette opération renforce la valeur des constructeurs immobiliers de petite et moyenne capitalisation et pourrait laisser présager une consolidation accrue dans le secteur

** La directrice générale Sheryl Palmer restera à la tête de l'entreprise, la transaction devant être finalisée au second semestre 2026, sous réserve des autorisations nécessaires

** Depuis le début de l'année, TMHC a reculé de 0,6 %