Les actions de Sun Life chutent, l'incertitude concernant Medicaid entraînant une révision des prévisions de soins dentaires aux États-Unis

par Nivedita Balu

Les actions de Sun Life SLF.TO ont chuté de près de 8 % au début des échanges vendredi, après que l'assureur-vie canadien a déclaré qu'il n'atteindrait pas l'objectif de bénéfice de 2025 pour ses activités dentaires aux États-Unis en raison de l'incertitude entourant le financement de Medicaid. L'assureur, qui a renforcé ses activités dentaires grâce à l'acquisition de DentaQuest en 2022 pour un montant de 2,5 milliards de dollars, a déclaré que le bénéfice net sous-jacent pour les activités dentaires cette année devrait être inférieur à 100 millions de dollars. L'unité a connu des difficultés au cours des derniers trimestres. La révision des prévisions a été motivée par l'incertitude du financement de Medicaid, qui a entraîné un ralentissement des négociations avec les États sur les taux de couverture et une augmentation des demandes de remboursement de Medicaid, a indiqué la société.

Sun Life collabore avec les États américains pour administrer les prestations dentaires de Medicaid et de Medicare Advantage par l'entremise de DentaQuest et dépend du financement gouvernemental.

"Nous croyons qu'un renversement de situation dans le secteur dentaire américain, qui a amené la société à revoir son objectif de bénéfice pour 2025 pour ce secteur, a des répercussions au-delà du trimestre", a déclaré Gabriel Dechaine, analyste à la Banque Nationale. Les analystes ont indiqué que les activités dentaires de Sun Life pourraient être vulnérables aux dispositions de la récente loi sur les réductions d'impôt et les dépenses du président américain Donald Trump, connue sous le nom de One Big Beautiful Bill Act, qui cible les réductions de Medicaid. Cela pourrait peser sur la croissance future de la société, car le resserrement des critères d'admissibilité pourrait réduire le nombre d'inscriptions à Medicaid au fil du temps. Sun Life prévoit toujours une croissance de plus de 12 % du bénéfice net sous-jacent de Sun Life U.S., et l'on s'attend à ce que le secteur des soins dentaires contribue pour au moins un tiers au bénéfice global de la région. Le bénéfice net sous-jacent a diminué de 4 % aux États-Unis, qui représentent environ un cinquième du bénéfice sous-jacent de la société. Son bénéfice sous-jacent de 1,79 $CAN au deuxième trimestre était supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,78 $CAN par action, selon les données de LSEG. Son homologue Manulife MFC.TO a déclaré un bénéfice inférieur aux estimations des analystes, pénalisé par la faiblesse de ses activités aux États-Unis.