Les actions de Structure Therapeutics grimpent après que sa pilule contre l'obésité a montré une perte de poids allant jusqu'à 16,3 % dans une étude

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(Mises à jour)

16 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Structure Therapeutics GPCR.O augmentent de 3,9 % à 55,84 $

** La société déclare que son médicament oral contre l'obésité, l'aleniglipron, a permis une perte de poids de 16,3 % par rapport à un placebo après 44 semaines de traitement dans le cadre d'une étude à mi-parcours

** Les développeurs de médicaments font la course pour entrer sur le marché hautement compétitif des médicaments pour la perte de poids, qui est actuellement dominé par des médicaments injectables tels que le NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk et le LLY.N Zepbound d'Eli Lilly

** Les analystes ont précédemment estimé qu'une perte de poids allant jusqu'à 16 % rendrait l'aleniglipron de Structure compétitif par rapport à d'autres pilules

**RBC Capital Markets déclare que les données ajoutent à l'intérêt croissant pour les médicaments oraux contre l'obésité, mais ne montrent pas un profil significativement différencié par rapport à l'orforglipron de Lilly

** La réaction initiale à la similitude des doses de 240 mg et de 180 mg, associée à des abandons, pourrait peser sur les actions" - BMO Capital Markets

** A 36 semaines, l'aleniglipron a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3% à la dose de 240 mg - GPCR

** GPCR prévoit de commencer l'étude de phase avancée au second semestre

**En tenant compte des mouvements de séance, GPCR est en baisse de 21,3 % depuis le début de l'année