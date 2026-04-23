Les actions de STMicroelectronics dopées par des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les actions au paragraphe 2, ajout de citations d'analystes aux paragraphes 6 et 8) par Nathan Vifflin

STMicroelectronics STMPA.PA a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché, soulignant les signes de reprise sur ses principaux marchés de semi-conducteurs, et prévoyant une nouvelle croissance au deuxième trimestre.

L'action du fabricant franco-italien de puces a progressé **jusqu'à** 10% dans les premiers échanges, avant de redescendre à 8,5% vers 08h00 GMT.

"Au premier trimestre, malgré l'incertitude macroéconomique, nous avons constaté une amélioration de la demande avec de fortes réservations et des stocks normalisés dans la distribution", a déclaré le directeur général Jean-Marc Chery dans un communiqué.

STMicro est l'un des plus grands fabricants de puces en Europe et un indicateur pour le secteur des semi-conducteurs automobiles et industriels, où les clients ont passé ces dernières années à digérer les stocks excédentaires post-pandémiques et à réduire les nouvelles commandes.

L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 3,10 milliards de dollars pour les trois premiers mois de l'année, alors que les analystes interrogés par LSEG s'attendaient à un chiffre d'affaires de 3,04 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 171 millions de dollars, ce qui est supérieur aux attentes du marché qui tablait sur 165,8 millions de dollars.

"La hausse du chiffre d'affaires semble provenir de la vigueur continue d'Apple, des centres de données, des systèmes liés à l'orbite terrestre basse et de l'acquisition de l'activité de capteurs MEMS de NXP", a déclaré Jefferies dans une note aux investisseurs.

La société prévoit également un chiffre d'affaires de 3,45 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur aux attentes du marché (3,21 milliards de dollars). Les analystes de Jefferies estiment que STMicro se trouve probablement aux premiers stades d'une reprise du marché , et que des révisions à la hausse des estimations sont attendues pour les trimestres à venir.