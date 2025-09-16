 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Steel Dynamics atteignent leur plus haut niveau depuis juin à la suite de prévisions optimistes
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 18:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte pour supprimer la balise AVANT-PAPIER du titre)

16 septembre - ** Les actions de Steel Dynamics STLD.O étaient en hausse de 6,3 % en fin de matinée mardi, atteignant leur niveau le plus élevé depuis le début du mois de juin, après que la société a fourni des prévisions pour le troisième trimestre supérieures aux attentes du consensus. ** L'action était également en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis début juin, lorsque le président américain Donald Trump a déclaré qu'il doublerait les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium pour les porter à 50 %. ** L'entreprise a déclaré tard lundi qu'elle prévoyait un bénéfice par action de l'ordre de 2,60 à 2,64 dollars pour le troisième trimestre et que la rentabilité des activités sidérurgiques au troisième trimestre devrait être supérieure aux résultats séquentiels du deuxième trimestre. ** En juillet, l'entreprise a publié des résultats décevants pour le T2 à . ** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent 11 notes " achat " ou " achat fort " et quatre notes " maintien ", selon LSEG. ** L'objectif de prix médian à 12 mois pour STLD est de 150 $. L'action était en dernier lieu à 139,81 $. ** En incluant le mouvement de la séance, STLD est en hausse d'environ 23 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 15 % pour le Nasdaq .IXIC .

Valeurs associées

NASDAQ Composite
22 335,15 Pts Index Ex -0,06%
STEEL DYNAMICS
139,9900 USD NASDAQ +6,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

