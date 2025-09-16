Les actions de Steel Dynamics atteignent leur plus haut niveau depuis juin à la suite de prévisions optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte pour supprimer la balise AVANT-PAPIER du titre)

16 septembre - ** Les actions de Steel Dynamics STLD.O étaient en hausse de 6,3 % en fin de matinée mardi, atteignant leur niveau le plus élevé depuis le début du mois de juin, après que la société a fourni des prévisions pour le troisième trimestre supérieures aux attentes du consensus. ** L'action était également en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis début juin, lorsque le président américain Donald Trump a déclaré qu'il doublerait les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium pour les porter à 50 %. ** L'entreprise a déclaré tard lundi qu'elle prévoyait un bénéfice par action de l'ordre de 2,60 à 2,64 dollars pour le troisième trimestre et que la rentabilité des activités sidérurgiques au troisième trimestre devrait être supérieure aux résultats séquentiels du deuxième trimestre. ** En juillet, l'entreprise a publié des résultats décevants pour le T2 à . ** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent 11 notes " achat " ou " achat fort " et quatre notes " maintien ", selon LSEG. ** L'objectif de prix médian à 12 mois pour STLD est de 150 $. L'action était en dernier lieu à 139,81 $. ** En incluant le mouvement de la séance, STLD est en hausse d'environ 23 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 15 % pour le Nasdaq .IXIC .