information fournie par Reuters • 19/09/2025 à 06:13

Les actions de St George Mining augmentent grâce à un partenariat sur le projet Araxa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions de St George Mining

SGQ.AX augmentent de 12,9% à 0,096 dollar australien, en passe d'enregistrer leur quatrième semaine consécutive de gains

** L'action a gagné 27,7% au cours de la semaine, à 0350 GMT

** Jeudi, la société américaine Blackboxstocks Inc BLBX.O a conclu une alliance stratégique avec SGQ afin de s'assurer un approvisionnement en terres rares de haute qualité dans le cadre du projet Araxa

** Environ 30,4 millions d'actions ont changé de mains, soit 1,4 fois le volume moyen sur 30 jours

** L'action a augmenté de 280% cette année, à 0355 GMT