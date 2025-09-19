 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 748,82
-1,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de St George Mining augmentent grâce à un partenariat sur le projet Araxa
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 06:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions de St George Mining

SGQ.AX augmentent de 12,9% à 0,096 dollar australien, en passe d'enregistrer leur quatrième semaine consécutive de gains

** L'action a gagné 27,7% au cours de la semaine, à 0350 GMT

** Jeudi, la société américaine Blackboxstocks Inc BLBX.O a conclu une alliance stratégique avec SGQ afin de s'assurer un approvisionnement en terres rares de haute qualité dans le cadre du projet Araxa

** Environ 30,4 millions d'actions ont changé de mains, soit 1,4 fois le volume moyen sur 30 jours

** L'action a augmenté de 280% cette année, à 0355 GMT

Valeurs associées

BLACKBOXSTOCKS
6,4500 USD NASDAQ -0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 19.09.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VINCI ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 18/09/2025
    Top 5 IA du 18/09/2025
    information fournie par Libertify 19.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Intel, Kering , Nexity , Safran , Schneider. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le Premier ministre du Canada, Mark Carney (G), et la Présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum (D), se serrent la main après une conférence de presse conjointe au Palais National à Mexico le 18 septembre 2025 ( AFP / Yuri CORTEZ )
    Canada et Mexique veulent un accord commercial avec les Etats-Unis "plus équitable et plus efficace"
    information fournie par AFP 19.09.2025 03:48 

    Le Canada et le Mexique ont défendu jeudi leur accord de libre-échange avec les États-Unis, tout en proposant de le rendre "plus équitable et plus efficace" lors de son réexamen prévu pour l'an prochain, face à la poussée protectionniste de Donald Trump. Lors d'une ... Lire la suite

  • Des manifestants lors d'un rassemblement contre l'annulation de l'émission "Jimmy Kimmel Live!", à Hollywood, en Californie, aux Etats-Unis, le 18 septembre 2025 ( AFP / Chris Delmas )
    Les géants des médias cèdent aux pressions de Trump par calcul économique
    information fournie par AFP 19.09.2025 03:03 

    La suspension de l'animateur Jimmy Kimmel s'inscrit dans une série de concessions des grands médias, soumis à une forte pression du gouvernement Trump, pour préserver leurs intérêts économiques quitte à reléguer la liberté d'expression au second plan. Avant le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank