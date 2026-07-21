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Les actions de SpaceX s'apprêtent à mettre fin à une douloureuse série de sept jours de baisse
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 20:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'action SPCX.O de SpaceX a progressé de 6,3% à 127,44 dollars et semble en passe de mettre fin mardi à une série de sept séances consécutives de baisse ** Les actions SPCX, qui ont perdu 21% au cours de cette période, étaient tombées à leur plus bas niveau depuis l’introduction en bourse historique de cette entreprise spécialisée dans les fusées et l’IA , dont le prix d’émission s’élevait à 135 dollars le mois dernier ** La remontée du titre intervient après que la société a annoncé lundi en fin de journée qu’elle prévoyait de publier ses résultats du deuxième trimestre après la clôture du marché le 4 août, un moment d’autant plus significatif qu’elle dévoilera à cette occasion la date à laquelle les périodes de blocage des actions détenues par les initiés commenceront à expirer ** Les employés et certains investisseurs de la première heure pourront vendre 911,5 millions d’actions dès le deuxième jour suivant la publication des résultats. Sous certaines conditions, 455,8 millions d’actions supplémentaires pourront être mises en vente, tandis que celles détenues par le directeur général Elon Musk et certains autres initiés resteront bloquées jusqu’à mi-2027 ** SPCX vise une nouvelle tentative le jeudi 23 juillet, lors du 13e lancement de sa fusée Starship, une semaine après avoir été contrainte d’annuler le test

** Sur les 33 analystes couvrant SPCX, 27 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », 5 « conserver » et 1 « vendre »; le cours cible médian de 226 dollars laisse entrevoir un potentiel de hausse de 77% par rapport aux niveaux actuels

** Parallèlement, les actions d’autres entreprises spatiales ont également progressé mardi: Intuitive Machines LUNR.O de 6%, Planet Labs PL.N de 4%, Satellogic SATL.O de 9,5% et Virgin Galactic SPCE.N de 6%

** Le titre d’AST SpaceMobile ASTS.O a progressé de 11%, tandis que celui de la société de communications par satellite EchoStar ECHO.O , actionnaire de SPCX avant son introduction en bourse, a gagné 6% au cours de la séance

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SATELLOGIC RG-A
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SPACEX
123,0700 USD NASDAQ +2,69%
TESLA
377,9500 USD NASDAQ +2,27%
VIRGIN GALACTIC
2,715 USD NYSE +5,85%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/07/2026 à 20:30:02.

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