Les actions de SpaceX passent sous leur cours d'introduction en bourse alors que leur fulgurante remontée s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, l'action SpaceX est passée pour la première fois sous son prix d'introduction en bourse, un peu plus d'un mois après que l'engouement pour cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que de l'intelligence artificielle, eut donné lieu à la plus grande introduction en bourse de l'histoire et fait d'Elon Musk le premier « trillionnaire » au monde.

L'action SPCX.O a reculé de 1,7 % à 134 dollars, passant sous le prix d'introduction de 135 dollars par titre et bien en deçà de son plus haut historique de 225,64 dollars, qui avait brièvement propulsé la capitalisation boursière de l'entreprise au-dessus de celles des géants de la Silicon Valley que sont Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O .

Cette baisse fait que les investisseurs qui ont acheté des actions de la société au prix de l’introduction en bourse se retrouvent pour la première fois avec des pertes comptables, ce qui pourrait mettre à l’épreuve la confiance dans le titre.

Cela rappelle également que l’enthousiasme de Wall Street peut s’estomper rapidement, même pour une entreprise de la taille et de l’envergure de SpaceX, qui a levé environ 85,7 milliards de dollars et atteint une valorisation d’environ 2.100 milliards de dollars à la fin de sa première journée de cotation.

Il n’est pas rare qu’une action passe sous son prix d’introduction en bourse, en particulier en période de tensions généralisées sur les marchés.

Les principaux indices de Wall Street ont été sous pression ces dernières semaines en raison des incertitudes concernant la trajectoire des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et des inquiétudes quant à la pérennité de la reprise alimentée par les valeurs phares de l’IA, telles que les fabricants de puces électroniques.

Cette baisse pourrait toutefois donner du poids aux détracteurs qui estimaient que la valorisation de SpaceX était exagérée, l’entreprise n’étant pas rentable et bon nombre de ses projets ambitieux n’ayant pas encore fait leurs preuves.

Certains analystes avaient prévenu avant l’introduction en bourse que les investisseurs trouveraient de meilleurs points d’entrée une fois la première vague d’enthousiasme retombée.

Ce revirement souligne également les risques liés à la course à la dynamique boursière, ainsi que les limites d’une valorisation davantage fondée sur un récit que sur des fondamentaux à court terme.

L’intégration du titre dans des indices prestigieux, tels que le Nasdaq 100 .NDX , à forte composante technologique, n’a guère suffi à relancer les achats. Son cours a chuté de près de 13 % depuis son intégration dans le Nasdaq 100.

L’attention se porte désormais sur les premiers résultats de la société après son introduction en bourse. SpaceX n’a pas encore précisé quand elle comptait les publier, mais a indiqué qu’ils seraient diffusés uniquement via son site web et son compte sur le réseau social X, et non par le biais des agences de presse.