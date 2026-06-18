Les actions de SpaceX chutent alors que l'engouement post-introduction en bourse s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (actualisation des cours de l'action, ajout d'informations contextuelles et de détails au paragraphe 4, ajout d'un graphique après le paragraphe 8)

L'action de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk spécialisée dans les fusées et l'intelligence artificielle, a chuté de plus de 6% jeudi, alors que l'engouement post-introduction en bourse qui l'avait brièvement propulsée parmi les cinq entreprises les plus valorisées au monde semblait s'essouffler.

Son titre clôturait en baisse de 6,4% à 179,62 dollars, après avoir chuté de près de 5% lors de la dernière séance. Malgré ces pertes, l’action se négociait toujours à plus de 30% au-dessus de son prix d’introduction de 135 dollars.

En début de semaine, la capitalisation boursière de SpaceX avait dépassé celle d’Amazon AMZN.O , surpassant même momentanément celle de Microsoft MSFT.O .

Si ces baisses persistent, la valeur boursière de SpaceX, qui s'élève à 2.520 milliards de dollars, pourrait reculer de plus de 160 milliards de dollars ce jeudi.

Les actions d’autres entreprises spatiales américaines ont également reculé. Rocket Lab RKLB.O et Planet Labs PL.N ont chuté d’environ 3%, tandis qu’AST SpaceMobile ASTS.O et Intuitive Machines LUNR.O ont reculé respectivement d’environ 7% et 3%.

Les banquiers de SpaceX s’apprêtent à rencontrer des investisseurs dès la semaine prochaine pour discuter d’une émission obligataire d’au moins 20 milliards de dollars, a déclaré jeudi une source, alors que la société, récemment introduite en bourse, cherche à lever des fonds pour financer une expansion ambitieuse et à forte intensité capitalistique dans le domaine de l’IA.

La société a annoncé mardi qu’elle allait racheter Anysphere, la start-up à l’origine du célèbre agent de codage IA Cursor, pour 60 milliards de dollars en actions, afin de renforcer sa présence sur le marché lucratif des outils d’IA destinés aux entreprises.

Plus tôt cette année, SpaceX avait acquis xAI, la start-up d’IA de Musk , dans le cadre d’une transaction record, réunissant ainsi la société de fusées et de satellites de l’entrepreneur et le créateur du chatbot Grok.

La valorisation de cette entreprise, qui couvre aussi bien les fusées que l’IA, a dépassé les 2.000 milliards de dollars après son entrée en bourse spectaculaire au Nasdaq la semaine dernière. Ses actions ont grimpé en flèche lors de leurs deux premiers jours de cotation avant de céder une partie de leurs gains, les investisseurs s’interrogeant sur la justification de cette valorisation élevée au regard de son coûteux pari sur l’IA.