Les actions de Snowflake chutent en raison d'un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires des produits prévu pour le quatrième trimestre

Les actions de Snowflake SNOW.N ont chuté de 8% dans les échanges avant bourse jeudi après que la société d'analyse de données en nuage ait prévu une croissance plus lente des revenus des produits pour le quatrième trimestre, en partie touchée par les remises offertes sur les grands contrats à long terme.

Le directeur général Sridhar Ramaswamy a déclaré mercredi que la société offrait des prix plus favorables pour les volumes plus importants ou les contrats à plus long terme, notant que ceux-ci "n'ont pas tendance à avoir un impact immédiat sur le chiffre d'affaires".

Cependant, au moins 13 courtiers ont relevé leurs objectifs de prix sur le titre, encouragés par les signes d'adoption des offres de l'entreprise en matière d'IA.

Si les pertes subies avant la mise sur le marché se maintiennent, Snowflake pourrait perdre environ 7 milliards de dollars par rapport à sa valeur de marché de près de 90 milliards de dollars. Les actions de la société ont augmenté de plus de 70 % depuis le début de l'année.

La société a également annoncé un accord pluriannuel de 200 millions de dollars avec Anthropic pour intégrer les modèles de Claude à sa plateforme.

Les analystes de la Banque Scotia ont déclaré dans une note que le chiffre d'affaires de Snowflake était "sans aucun doute décent", mais légèrement inférieur aux attentes des investisseurs après que des concurrents tels que Datadog

DDOG.O , Confluent CFLT.O et MongoDB MDB.O aient affiché des performances impressionnantes.

La société a déclaré que plus de 7 300 entreprises utilisent ses fonctions d'IA chaque semaine, tandis que sa solution d'IA agentique, Snowflake Intelligence, a attiré environ 1 200 clients dans le mois qui a suivi son lancement.

"Bien qu'il soit encore très tôt, nous sommes encouragés par les signes de traction que SNOW montre avec les cas d'utilisation de l'IA", ont déclaré les analystes de Truist Securities.

Son chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars au troisième trimestre a dépassé les estimations de 1,18 milliard de dollars compilées par LSEG.

La société s'attend à une croissance de 27 % de ses revenus de produits au quatrième trimestre , alors qu'elle a enregistré une croissance de 29 % au trimestre d'octobre.

Les produits proposés par des entreprises telles que Snowflake aident les clients à stocker, traiter et consolider les données qui permettent de produire des informations commerciales.

Snowflake se négocie à 165,11 fois les estimations de ses bénéfices pour les 12 prochains mois, contre 65,86 fois pour ses pairs Datadog et 76,07 fois pour MongoDB.