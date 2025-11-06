 Aller au contenu principal
Les actions de Smith & Nephew chutent de 9 % en raison de la faiblesse des ventes d'implants du genou aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 11:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5, des résultats du segment orthopédique au paragraphe 7, et de l'historique dans l'ensemble du document)

Le fabricant britannique de produits médicaux Smith & Nephew SN.L n'a pas répondu aux attentes du marché concernant son chiffre d'affaires trimestriel en raison de la faiblesse de ses activités américaines dans le domaine des implants de genou, ce qui a entraîné une baisse de 9% de ses actions.

La société a toutefois maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels.

Au cours des trois dernières années, Smith & Nephew a tenté de redresser ses activités et de corriger son segment orthopédique sous-performant en abandonnant progressivement certaines marques d'implants de genou existantes tout en investissant dans la robotique et les implants sans ciment.

Les mises à jour positives de J&J JNJ.N et de Stryker SYK.N , associées aux attentes d'une mise à jour de la stratégie lors de la journée des marchés financiers début décembre, ont contribué à stimuler les actions de la société au cours des dernières semaines, alors que leur plan de redressement est presque achevé.

"Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré dans une note que les attentes avaient augmenté au moment de la publication des résultats grâce aux chiffres satisfaisants de J&J et de Stryker, ajoutant que l'absence de surprise à la hausse pèserait sur les actions.

La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,50 milliard de dollars, contre des estimations de 1,51 milliard de dollars, selon un sondage compilé par la société.

Orthopaedics, sa plus grande unité, a vu ses revenus augmenter de 4,1 % au troisième trimestre, la force des implants de hanche ayant compensé les faiblesses de l'activité des implants de genou aux États-Unis, son plus grand marché.

Les actions ont chuté à 1 268 pence à 0944 GMT, limitant les gains pour l'année à environ 28%, et étaient sur la bonne voie pour leur plus grande baisse en pourcentage sur une journée depuis octobre 2024.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
186,010 USD NYSE -0,46%
SMITH & NEPHEW
1 252,750 GBX LSE -10,10%
STRYKER
357,720 USD NYSE -1,34%
