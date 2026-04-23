Les actions de Skillz montent en flèche >400 % ; la société remporte une victoire juridique contre son concurrent Papaya Gaming

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de la plateforme de jeux mobiles Skillz SKLZ.N ont grimpé de 443,5 % à 20 $ jeudi, après de multiples interruptions pour cause de volatilité. L'action était dernièrement en hausse de 270 % à 13,62 $. ** La société concurrente Papaya Gaming a été jugée responsable de publicité mensongère jeudi et a été condamnée par un jury de la cour fédérale de Manhattan à payer 420 millions de dollars de dommages et intérêts à Skillz, rapporte Bloomberg Law

** Le jury a également déclaré que Skillz avait droit à 652 millions de dollars de dégorgement, une décision que le juge prévoit de rendre au début du mois de juin, selon le rapport

** Skillz a accusé Papaya d'utiliser des robots dans certains jeux et tournois, et a affirmé que Papaya les avait faussement présentés comme des compétitions entre humains "basées sur les compétences" ** Skillz, basée à Las Vegas (Nevada), a publié un communiqué , déclarant: "Nous sommes satisfaits du verdict du jury et apprécions l'examen minutieux des faits. Nous restons déterminés à assurer une concurrence loyale et à offrir aux joueurs et aux développeurs une expérience fiable et transparente".

** Plus de 16 millions d'actions SKLZ ont été échangées au cours de la séance par rapport à leur volume 10-DMA d'environ 300.000, selon les données du LSEG

** La société a environ 15,6 millions d'actions en circulation et 9,6 millions d'actions en flottant

** SKLZ est actuellement le ticker le plus tendance sur la plateforme de trading Stocktwits ** La société est entrée en bourse en décembre 2020 par le biais d'une fusion SPAC avec Flying Eagle Acquisition Corp