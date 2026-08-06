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Les actions de SiTime s'envolent après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 11:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action du fabricant de puces de synchronisation de précision SiTime SITM.O bondit de 30,7% à 710,03 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** SITM a dépassé les estimations de résultats pour le deuxième trimestre

** La société affiche un chiffre d’affaires de 157,43 millions de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 146,38 millions; le bénéfice par action ajusté s’établit à 2,34 dollars, contre des estimations de 1,95 dollar – données LSEG

** Neuf courtiers couvrant le titre lui attribuent la recommandation “acheter” ou mieux; leur objectif de cours médian est de 850 $

** Depuis le début de l'année jusqu'à la clôture d'hier, le titre affiche une hausse de 53,7%

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