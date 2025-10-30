Les actions de SiriusXM progressent après des revenus du troisième trimestre supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de la société de divertissement audio SiriusXM SIRI.O augmentent de 5 % à 22,10 $ avant le marché

** La société annonce des revenus de 2,16 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation de 2,14 milliards de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** SIRI prévoit un chiffre d'affaires annuel de 8,53 milliards de dollars, en légère hausse par rapport à la prévision précédente de 8,5 milliards de dollars

** La note moyenne de 15 analystes est "hold", leur objectif de cours médian est de 24 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 7,6 % cette année