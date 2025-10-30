 Aller au contenu principal
Les actions de SiriusXM progressent après des revenus du troisième trimestre supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de la société de divertissement audio SiriusXM SIRI.O augmentent de 5 % à 22,10 $ avant le marché

** La société annonce des revenus de 2,16 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation de 2,14 milliards de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** SIRI prévoit un chiffre d'affaires annuel de 8,53 milliards de dollars, en légère hausse par rapport à la prévision précédente de 8,5 milliards de dollars

** La note moyenne de 15 analystes est "hold", leur objectif de cours médian est de 24 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 7,6 % cette année

Valeurs associées

SIRIUSXM HOLD
21,0600 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

