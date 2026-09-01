Les actions de Shein chutent lors de leur entrée en bourse à Hong Kong, sur fond d'inquiétudes concernant la croissance et les risques réglementaires

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Les actions du distributeur de mode éphémère en ligne Shein (0625.HK) ont chuté de 4 % lors de leur première journée de cotation à Hong Kong mardi, les investisseurs s’inquiétant de l’impact des revers qui ont longtemps retardé son introduction en bourse et ont sapé ses avantages concurrentiels.

Connu dans le monde entier pour ses hauts à 5 dollars et ses robes à 10 dollars, Shein a été mis à mal par les modifications des droits de douane et des taxes aux États-Unis et en Europe, qui ont contribué à une chute spectaculaire de la valorisation de l'entreprise.

Voici les commentaires des analystes sur cette entrée en bourse:

LORRAINE TAN, DIRECTRICE DE LA RECHERCHE SUR LES ACTIONS POUR L'ASIE CHEZ MORNINGSTAR, SINGAPOUR:

« Fondamentalement, cette ouverture faible, voire stable, ne devrait pas trop surprendre compte tenu des signaux mitigés observés à l’approche de l’introduction en bourse. Premièrement, la forte baisse de la valorisation par rapport à celle enregistrée avant l’ouverture du marché il y a trois ans reflète des inquiétudes quant à la croissance.

« Deuxièmement, les investisseurs pourraient vouloir évaluer l’impact sur les ventes européennes de la taxe prévue dans la zone euro pour les colis d’une valeur inférieure à 150 €, qui entrera en vigueur en juillet. Les revenus américains et européens représentent près de 60 % du chiffre d’affaires.

« La fiscalité et la concurrence ont assombri les perspectives. Et troisièmement, le marché aura besoin d’être convaincu par la stratégie de l’entreprise pour développer son activité. Il se peut que cette dernière ne soit pas encore suffisamment claire à ce stade.

« Je tiens également à souligner que les introductions en bourse à Hong Kong ont tendance à être moins exubérantes que celles sur le continent, car les premières sont généralement évaluées à un prix plus proche de leur juste valeur, tandis que les secondes sont cotées avec une décote. »

GARY TAN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, SINGAPOUR:

« Les débuts mitigés de Shein correspondaient globalement à nos attentes, la tournée de présentation de l’introduction en bourse ayant été davantage marquée par les questions des investisseurs que par leur enthousiasme. Nous ne considérons pas cela comme une sanction aveugle du marché à l’encontre des introductions en bourse non liées à l’IA; il s’agit plutôt d’une situation propre à Shein. »

« Nous avons le sentiment que, même après la tournée de présentation, les investisseurs continuent de se demander si la réorientation actuelle de son modèle économique permettra de relancer durablement la croissance. En fin de compte, Shein doit prouver qu’elle est capable de retrouver ce « facteur X » dans le domaine de la mode qui, autrefois, différenciait la marque et lui a permis d’enregistrer une croissance exceptionnelle. »

DICKIE WONG, DIRECTEUR EXÉCUTIF DE LA RECHERCHE CHEZ USMART SECURITIES, HONG KONG:

« Je me montre prudent vis-à-vis de Shein depuis un certain temps et j’avais précédemment conseillé aux investisseurs de ne pas souscrire. Même si la valorisation a considérablement baissé par rapport au pic de 2022, la croissance du chiffre d’affaires s’est déjà ralentie jusqu’à devenir quasi nulle.

« Une grande partie des fonds levés servira en réalité à rémunérer les actionnaires de la série D, entrés très tôt dans le capital, plutôt qu’à financer purement et simplement une nouvelle croissance. Les périodes de blocage de six mois pour les investisseurs piliers n’apportent qu’une aide marginale.

« La chute d’aujourd’hui, qui a fait passer le cours en dessous du prix d’introduction en bourse, me semble raisonnable. »

JAMES OOI, STRATÈGE DE MARCHÉ, TIGER BROKERS, SINGAPOUR:

« L’une des questions les plus évidentes est de savoir s’il devient plus coûteux de maintenir la croissance. Les dépenses marketing augmentant plus rapidement que le chiffre d’affaires en 2025, l’attention se porte de plus en plus sur la capacité de Shein à continuer d’élargir sa base d’utilisateurs sans que l’acquisition de clients ne devienne plus onéreuse.

« Un aspect plus constructif de cette évolution est la transition progressive de Shein d’un simple distributeur vers un modèle de « détaillant-plateforme ». Les revenus liés aux services représentent désormais une part plus importante du chiffre d’affaires, les marques tierces vendant leurs produits via Shein.

« D’un point de vue stratégique, cette évolution pourrait élargir l’assortiment de Shein et lui permettre de monétiser son infrastructure au-delà de son propre stock, même si les investisseurs devront également prendre en compte les risques supplémentaires en matière de conformité et de réputation liés à l’hébergement de marchands tiers.

« Shein devient également moins dépendante du secteur de l’habillement, des catégories telles que la maison et l’art de vivre jouant un rôle plus important. La grande question est de savoir si l’entreprise pourra étendre sa chaîne d’approvisionnement et ses capacités d’acquisition de clients pour devenir une plateforme de commerce lifestyle plus large, ce qui pourrait potentiellement conduire à une expansion significative de son marché potentiel. »

JOSH GILBERT, ANALYSTE EN CHEF POUR L’ASIE-PACIFIQUE, ETORO, SYDNEY:

« Shein a passé une décennie à prouver combien de personnes achèteraient une robe à 5 dollars, mais dès le premier jour à Hong Kong, l’entreprise a appris que les consommateurs et les actionnaires recherchaient deux choses très différentes. Le cours de l’action a chuté de près de 10 %, alors que seulement 6,6 % du capital de l’entreprise a été mis en bourse, sur un marché qui a connu une série d’introductions en bourse réussies cette année. Une telle rareté est censée favoriser une introduction en bourse; le fait que le cours ait tout de même baissé est donc un signe révélateur.

« Une cotation inférieure d’environ 70 % au pic de 2022 ne semble être une bonne affaire que si l’ancien cours était raisonnable, or ce chiffre avait été fixé au plus fort du boom du commerce en ligne lié à la pandémie. Depuis, la croissance du chiffre d’affaires a ralenti, passant de 21 % à 8 %, et les ventes du premier trimestre ont à peine évolué.

« Une valorisation fortement décotée n’est pas synonyme d’action bon marché, et le marché l’a clairement exprimé en valorisant Shein en dessous de H&M, le leader en place qu’elle était censée remplacer.

« Les débuts n’ont clairement pas été un succès retentissant, et fidéliser les clients est le prochain défi, car ce que les clients aiment le plus est justement ce qui devient le plus difficile à préserver.

« Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens en Europe a chuté d’environ 45 % depuis que l’UE a supprimé l’exonération de droits de douane sur les petits colis, et Temu a connu une baisse similaire. Il s’agit moins d’un problème propre à Shein que de la fin d’une époque marquée par les livraisons transfrontalières à bas prix. La portée de la marque est incontestable, mais une grande partie de cette fidélité a toujours été liée au prix. »