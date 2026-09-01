Les actions de Shein chutent lors de leur entrée en bourse à Hong Kong, les investisseurs s'inquiétant des risques liés à la croissance et à la réglementation

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* Une valorisation d'environ 25 milliards de dollars, bien en deçà de son pic de près de 100 milliards de dollars

* Affectée par de nouvelles taxes, Shein a enregistré une perte nette au premier trimestre

* Shein est exposée à d'autres risques réglementaires

* L'entreprise tente de diversifier ses activités au-delà de la fast fashion à très bas prix

(Article complété par les derniers commentaires des analystes et les évolutions boursières actualisées)

par Yantoultra Ngui, Selena Li et Kane Wu

L'action du distributeur de fast-fashion en ligne Shein 0625.HK a chuté de 4 % mardi lors de son premier jour de cotation à Hong Kong, les investisseurs s'inquiétant de l'impact des revers qui ont longtemps retardé son introduction en bourse et ont sapé ses avantages concurrentiels.

Connue dans le monde entier pour ses hauts à 5 dollars et ses robes à 10 dollars, Shein a été mise à mal par les modifications des droits de douane et des taxes aux États-Unis et en Europe, qui ont contribué à une chute spectaculaire de la valorisation de l’entreprise.

Fondée en Chine en 2012 et dont le siège social est situé à Singapour depuis fin 2021, Shein a passé des années à mettre en avant son statut d’entreprise mondiale avant de renouer avec ses racines chinoises pour s’introduire en bourse à Hong Kong.

Cela a marqué l’aboutissement d’un parcours de quatre ans vers l’introduction en bourse, après avoir échoué à s’introduire à New York et à Londres. Un examen minutieux de ses pratiques commerciales a également entravé ses tentatives, qui ont finalement été bloquées par les autorités chinoises.

À la mi-séance, son action s’échangeait à 46,62 HK$, en baisse par rapport à son prix d’introduction de 48,56 HK$, mais en légère reprise après une chute antérieure atteignant 10 %. Cela valorise l’entreprise à environ 25,3 milliards de dollars, contre un pic de près de 100 milliards de dollars en 2022.

“En tant que nouvelle société cotée à Hong Kong, nous continuerons à innover, à optimiser nos processus et à coopérer avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour un bénéfice mutuel et des résultats gagnant-gagnant”, a déclaré Leigh Gui, directeur financier de Shein, lors de la cérémonie d’ouverture.

Le fondateur et directeur général Sky Xu, connu pour fuir les feux de la rampe, n'a pas pris la parole lors de l'événement, mais a ensuite posé pour des photos avec des employés de Shein sur scène. Il a refusé de répondre aux questions de Reuters.

UNE VALORISATION TOUJOURS CONSIDÉRÉE COMME ÉLEVÉE

Les investisseurs et les analystes s’inquiètent du ralentissement de la croissance de Shein, de la hausse des coûts commerciaux et du durcissement de la surveillance réglementaire.

“Je pense que ces débuts mitigés montrent que, même après cette énorme réévaluation, les investisseurs ne considèrent toujours pas Shein comme une valeur manifestement bon marché”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

Elle a précisé que Shein était valorisée à 15 fois ses bénéfices prévisionnels, soit plus du double du multiple de PDD

PDD.O , propriétaire de son concurrent Temu, ce qui signifiait que “les investisseurs étaient invités à payer une prime malgré une visibilité de croissance plus faible et des risques réglementaires et commerciaux importants”.

La demande pour les actions de Shein lors de l’introduction en bourse a été modérée par rapport aux offres très médiatisées des secteurs de l’IA et de la robotique.

La tranche réservée aux particuliers a été souscrite 5,63 fois, tandis que la partie internationale l’a été 2,59 fois. Certaines opérations ont été sursouscrites des centaines de fois, notamment par l’armée d’investisseurs particuliers de Hong Kong qui suivent de très près les introductions en bourse.

Malgré les inquiétudes concernant la croissance de Shein, parmi les investisseurs existants ayant participé à l’introduction en bourse figuraient le family office Willett Advisors du milliardaire Michael Bloomberg, l’entrepreneur et investisseur milliardaire français Xavier Niel, ainsi que Microsoft MSFT.O , selon un document déposé lundi.

Reliance, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a également acheté davantage d’actions de Shein, selon ce document, tout comme le groupe Claure du milliardaire boliviano-américain Marcelo Claure et le fonds Vision Fund de SoftBank 9984.T .

Le montant vendu lors de l’introduction en bourse représente environ 6,6 % du capital social élargi de Shein. Les investisseurs de référence ont acquis environ un cinquième des actions de l’introduction en bourse et sont soumis à une période de blocage de six mois, laissant environ 5 % des actions librement négociables.

PERTE AU PREMIER TRIMESTRE, NOUVELLES STRATÉGIES

L’année dernière, les États-Unis ont mis fin à l’exonération de droits de douane «de minimis» pour les envois en ligne d’une valeur inférieure à 800 dollars, qui avait alimenté le modèle de livraison directe de Shein. L’Union européenne a récemment emboîté le pas, en imposant des frais sur les colis de faible valeur.

Le résultat net de Shein a chuté de 39 % l’année dernière et la société a enregistré une perte au premier trimestre.

Shein a déclaré s'attendre à ce que sa marge d'exploitation au premier semestre soit légèrement inférieure à celle du premier trimestre, pénalisée par la hausse des droits de douane, des taxes, des frais et des coûts logistiques en Europe et au Moyen-Orient.

“Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens en Europe a chuté d’environ 45 % depuis que l’UE a supprimé l’exonération des droits de douane sur les petits colis, et Temu a connu une baisse similaire”, a déclaré Josh Gilbert, analyste en chef pour la région Asie-Pacifique chez eToro.

“Il s’agit moins d’un problème propre à Shein que de la fin d’une époque marquée par des livraisons transfrontalières à bas prix. La portée de la marque est incontestable, mais une grande partie de cette fidélité a toujours été liée au prix.”

Shein tente de se diversifier au-delà de sa propre marque de fast fashion ultra-bon marché, en développant sa place de marché tierce et en rachetant en mai la marque américaine de vêtements Everlane.

Les risques réglementaires restent une source de préoccupation.

Shein a révélé qu’une enquête de la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) relative à la protection des consommateurs était en cours, laquelle pourrait déboucher sur des sanctions importantes. La Commission européenne examine également la gestion par l’entreprise des produits illégaux, la conception potentiellement addictive de sa plateforme et la transparence de ses systèmes de recommandation.

L'introduction en bourse a permis à Shein de dédommager ses premiers investisseurs, qui avaient investi à des valorisations bien plus élevées. L'entreprise a accepté de verser des paiements en espèces totalisant environ 3,5 milliards de dollars ainsi que des ajustements d'actions à certains actionnaires privilégiés.

“Cette introduction en bourse n’est pas seulement une opération de levée de fonds — c’est aussi, et sans doute davantage, un événement lié à la structure du capital”, a déclaré Jianggan Li, directeur général du cabinet de conseil Momentum Works.