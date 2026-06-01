Les actions de Samsung et LG remontent à l'approche des rencontres entre le directeur général de Nvidia et des dirigeants coréens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: « Huang » à la deuxième occurrence dans le paragraphe 4)

Les actions de Samsung Electronics 005930.KS , LG Electronics 066570.KS et d'autres entreprises technologiques sud-coréennes ont rebondi lundi, les réunions attendues entre le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et des dirigeants coréens ayant ravivé l'espoir de partenariats dans les domaines de l'IA et de la robotique. Le fabricant de puces Samsung Electronics a également été soutenu par des données indiquant que les exportations sud-coréennes de semi-conducteurs ont atteint un niveau record en mai grâce à l'essor de l'IA, contribuant ainsi à la plus forte hausse des exportations totales du pays depuis plus de quarante ans.

M. Huang devrait se rendre en Corée du Sud dans le courant de la semaine et rencontrer le président du groupe LG, Koo Kwang-mo, ainsi que d'autres dirigeants coréens, a déclaré une source proche du dossier.

000660.KS Nvidia prévoit également d'organiser lundi une « Korean Partner Night » en marge du salon COMPUTEX à Taipei, à laquelle participeront M. Huang ainsi que des dirigeants des fabricants de puces Samsung et SK Hynix, entre autres.

L'action Samsung Electronics a progressé de 10,1 % pour clôturer à un niveau record, tandis que celle de LG Electronics a atteint son plafond quotidien de 29,9 % pour la deuxième séance consécutive, atteignant ainsi un plus haut historique. L'action de la société Internet Naver 035420.KS a grimpé de 16 %, ses dirigeants devant rencontrer M. Huang vendredi.

« La visite de Jensen en Corée a des implications majeures. Nvidia a besoin de la Corée », a déclaré Jeff Kim, analyste chez KB Securities.

Nvidia a annoncé l'année dernière qu'elle fournirait plus de 260 000 de ses puces IA les plus avancées au gouvernement sud-coréen et à certaines des plus grandes entreprises du pays, notamment Samsung Electronics et Hyundai Motor 005380.KS Group. Par ailleurs, Samsung Electronics a déclaré vendredi avoir commencé à livrer à ses clients des échantillons de sa dernière puce de mémoire à large bande passante (HBM, High-Bandwidth Memory), devançant ainsi ses concurrents dans la distribution d’une nouvelle version de ce produit essentiel aux centres de données d’IA. Parmi les clients de Samsung figurent des acteurs majeurs de l’IA tels que Nvidia.

Samsung a été évalué à un prix inférieur à celui de SK Hynix en raison de sa compétitivité moindre dans le domaine de la HBM, mais cette nouvelle semble soutenir la hausse du cours de l'action, a déclaré Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities. (1 $ = 1 514,1400 wons)