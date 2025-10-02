Les actions de Samsung et de SK Hynix se redressent grâce aux partenariats avec l'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Samsung Electronics 005930.KS et de SK Hynix 000660.KS ont progressé jeudi après que les fabricants de puces sud-coréens ont signé des lettres d'intention pour fournir des puces de mémoire aux centres de données d'OpenAI.

Samsung Electronics a augmenté de plus de 4% pour atteindre son plus haut niveau depuis janvier 2021 et SK Hynix a augmenté de plus de 8% pour atteindre un record historique, menant l'indice de référence KOSPI .KS11 à des gains de plus de 2% pour atteindre un record.

Les filiales de Samsung Electronics, Samsung SDI

006400.KS , Samsung C&T 028260.KS et Samsung SDS 018260.KS , ont également connu une forte hausse dans les premiers échanges en Asie grâce à des partenariats avec la société américaine d'intelligence artificielle.