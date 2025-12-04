Les actions de Salesforce grimpent, les perspectives pour l'exercice 26 étant revues à la hausse malgré un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions de Salesforce CRM.N augmentent de 2,3 % à 244,49 $ dans les transactions de pré-marché, après que la société a augmenté ses prévisions de revenus et de bénéfices ajustés pour l'année fiscale 2026

** La société a relevé ses prévisions de revenus annuels entre 41,45 et 41,55 milliards de dollars, contre 41,1 et 41,3 milliards de dollars auparavant

** La société a déclaré des revenus de 10,26 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui est légèrement inférieur aux estimations de 10,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** J.P.Morgan déclare que le rare manque à gagner sur le chiffre d'affaires a été éclipsé par la forte dynamique des réservations et la traction de l'IA

** L'entreprise cite une croissance de 11 % du cRPO et le fait que le troisième trimestre a été l'un des plus importants trimestres de génération de pipelines de ces dernières années

** Maintient la note "Surpondérer", PT $365

** L'action est notée "Acheter" en moyenne; le PT médian est de 322 $, selon les données compilées par LSEG

** L'action a baissé d'environ 29 % cette année, à la clôture de mercredi