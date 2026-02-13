Les actions de Roku grimpent, les prévisions de chiffre d'affaires dépassent les estimations

13 février - ** Les actions de la plateforme de streaming Roku ROKU.O augmentent de près de 14% à 94,1 dollars sur le marché préliminaire

** La société a prévu un revenu annuel supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, en pariant sur un changement plus large vers le streaming basé sur la publicité

** Oppenheimer augmente le PT à 120 $ de 105 $, ce qui représente une hausse de 36,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action; maintient une position "surpondérée"

** La maison de courtage cite les investissements de monétisation dans les 3P (intégrations de tiers), les abonnements et l'écran d'accueil comme moteurs de la surperformance de la monétisation de la plateforme

** Le nombre de téléspectateurs en streaming a considérablement augmenté, les appareils de télévision connectés devenant les principales plateformes de visionnage pour de nombreux ménages, ce qui profite à Roku

** Pour le quatrième trimestre, Roku a enregistré un chiffre d'affaires de 1,22 milliard de dollars, supérieur aux estimations de 1,18 milliard de dollars

** 32 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 130 $ - données compilées par LSEG

** ROKU a gagné ~46% en 2025