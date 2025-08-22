Les actions de Rocket Lab augmentent après l'annonce de l'expansion des investissements aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 août - ** Les actions de la société spatiale Rocket Lab
RKLB.O augmentent de 1,6 % à 45,09 $ dans les échanges prolongés ** RKLB annonce qu'elle augmentera ses investissements aux États-Unis afin de stimuler la production de semi-conducteurs de qualité spatiale, de cellules solaires et de capteurs électro-optiques
** La société indique que le plan, avec l'acquisition pour 275 millions de dollars du fournisseur de charges utiles électro-optiques Geost, permettra de doubler la capacité mensuelle de production de plaquettes, qui passera de 20 000 à près de 35 000
** Les investissements permettront d'augmenter les effectifs de la société aux États-Unis à plus de 2 000 personnes
** À la clôture de vendredi, l'action a augmenté de 74 % depuis le début de l'année
