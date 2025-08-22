 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 633,29
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Rocket Lab augmentent après l'annonce de l'expansion des investissements aux États-Unis
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 23:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions de la société spatiale Rocket Lab

RKLB.O augmentent de 1,6 % à 45,09 $ dans les échanges prolongés ** RKLB annonce qu'elle augmentera ses investissements aux États-Unis afin de stimuler la production de semi-conducteurs de qualité spatiale, de cellules solaires et de capteurs électro-optiques

** La société indique que le plan, avec l'acquisition pour 275 millions de dollars du fournisseur de charges utiles électro-optiques Geost, permettra de doubler la capacité mensuelle de production de plaquettes, qui passera de 20 000 à près de 35 000

** Les investissements permettront d'augmenter les effectifs de la société aux États-Unis à plus de 2 000 personnes

** À la clôture de vendredi, l'action a augmenté de 74 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ROCKET LAB
44,3800 USD NASDAQ +6,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank