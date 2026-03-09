 Aller au contenu principal
Les actions de Roche chutent en raison de l'échec d'un essai sur un médicament oral contre le cancer du sein
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 11:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 7, 10, 11)

Les actions de Roche ROG.S ont chuté de plus de 5% lundi, le fabricant suisse de médicaments n'ayant pas réussi à démontrer que son médicament candidat prometteur contre le cancer du sein, le giredestrant, pouvait aider les patientes nouvellement diagnostiquées.

À 9 h 56 GMT, l'action a réduit ses pertes pour s'échanger 4,6 % de moins à 325,80 francs suisses, son niveau le plus bas depuis environ deux mois.

Roche a déclaré que l'essai de stade avancé n'a pas fourni de preuves fiables que l'utilisation du médicament en combinaison avec l'Ibrance de Pfizer comme premier traitement ralentit la progression de la maladie par rapport à une thérapie hormonale standard plus Ibrance, manquant ainsi l'objectif de l'étude.

James Gordon, analyste chez Barclays, a déclaré que "les actions pourraient surréagir au sentiment", ajoutant qu'il s'agissait d'une opportunité d'achat car l'opportunité commerciale des traitements complémentaires n'est pas pleinement appréciée par le marché.

Ces données marquent un revirement de situation pour le médicament de Roche.

L'année dernière, un essai de stade avancé a montré que le composé oral réduisait le risque de récidive tumorale chez les patientes atteintes d'un cancer du sein qui avaient reçu le traitement initial établi, ce qui a fait grimper les actions de Roche .

"Nous pensons que cela devrait complètement inverser la dynamique positive de la fin de l'année dernière sur les résultats positifs", a déclaré Michael Leuchten, analyste chez Jefferies.

Le giredestrant appartient à une classe de médicaments connus sous le nom de "oral selective oestrogen receptor degraders" (SERD), utilisés pour combattre les tumeurs qui se développent en réponse à l'œstrogène - ce qui représente jusqu'à 80 % de tous les cas de cancer du sein.

L'opportunité de marché a également attiré AstraZeneca AZN.L , qui développe un composé rival, le camizestrant.

"Ce résultat de l'essai est conforme à nos préoccupations selon lesquelles l'essai était insuffisamment puissant, ce qui est particulièrement important par rapport à des essais plus solides comme le camizestrant d'AZN", a déclaré Michael Leuchten.

L'échec "creuse l'écart et remet en question le scénario plus optimiste de plusieurs milliards de dollars qui avait été reconstruit autour du giredestrant"

Roche a déposé le mois dernier une demande d'approbation potentielle du médicament auprès de la Food and Drug Administration américaine, sur la base des données d'études antérieures. Elle soumettra également les données de cette étude dans les semaines à venir.

