Les actions de Rivian grimpent, le chiffre d'affaires du troisième trimestre dépassant les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Rivian Automotive RIVN.O augmentent de près de 3,4 % à 12,92 $ sur le marché préliminaire

** La société a dépassé les prévisions de revenus du troisième trimestre mardi, grâce à de fortes livraisons, les consommateurs américains s'étant empressés de profiter d'une incitation fiscale fédérale pour l'achat de véhicules électriques avant son expiration

** TD Cowen maintient une position "hold", voit une amélioration du profil risque/récompense à l'approche de l'événement "Autonomous Vehicle/AI" du 11 décembre et du lancement de la R2 l'année prochaine

** Alors que des risques d'exécution significatifs existent dans les 12 prochains mois et que les estimations consensuelles pour 2026 ne sont en aucun cas " sûres ", nous pensons que le risque/récompense à court terme commence à pencher plus favorablement vers la journée Autonomy/AI du mois prochain - TD Cowen

** La note moyenne de 29 analystes est "hold"; PT médian 14 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, la société a baissé de près de 6 % depuis le début de l'année