Les actions de Rivian chutent après que son projet d'introduction en bourse a éclipsé ses prévisions de chiffre d'affaires optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles sur le prêt du ministère de l'Énergie au paragraphe 4, de détails et des commentaires du porte-parole de Rivian aux paragraphes 6) par Juby Babu et Abhirup Roy

L'action Rivian RIVN.O a reculé de 9 % lundi lors des négociations après la clôture , après que le constructeur de véhicules électriques a lancé une offre de vente de 75 millions d'actions, alors même qu'il prévoyait un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations des analystes.

Sur la base du cours de clôture de lundi, à 20,14 dollars par action Rivian, la société lèverait 1,5 milliard de dollars. Rivian a indiqué dans un communiqué qu’elle prévoyait d’utiliser le produit de cette opération pour financer des apports en capital dans le cadre d’un accord de prêt avec le ministère américain de l’Énergie.

Cette offre intervient alors que Rivian, connue pour ses SUV haut de gamme R1S et ses pick-ups R1T, accélère le déploiement de ses SUV R2, plus petits et plus abordables, considérés comme essentiels au succès de l’entreprise.

En avril, Rivian a annoncé qu’elle obtiendrait un prêt de 4 ,5 milliards de dollars , d’un montant moindre mais accordé plus rapidement par le gouvernement, afin de financer la construction et l’équipement de son usine en Géorgie, qui accueillera la production élargie des SUV R2. Elle prévoit de commencer à utiliser ce prêt au début de l’année prochaine.

Cette annonceintervient après que Rivian a fait état de livraisons solides au deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions annuelles de livraisons la semaine dernière. Depuis, l’action Rivian a bondi de plus de 17 %.

La réaction du marché a montré que c’était « le bon moment pour Rivian de lever des fonds supplémentaires », a déclaré un porte-parole à Reuters.

Cette émission augmentera le nombre d’actions en circulation, ce qui entraînera une dilution pour les actionnaires existants de Rivian.

Lundi, Rivian a tablé sur un chiffre d’affaires compris entre 1,55 et 1,65 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, bien au-dessus de l’estimation moyenne des analystes de 1,45 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a également estimé ses liquidités et équivalents de trésorerie à 5,3 milliards de dollars à la fin du mois de juin, contre 4,8 milliards à la clôture du premier trimestre.

La société devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 30 juillet.