Les actions de Rheinmetall chutent car les prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie pour 2026 sont inférieures aux prévisions

* Chiffre d'affaires 2026 attendu entre 14 milliards et 14,5 milliards d'euros

* Proposition de dividende de 11,50 euros pour l'exercice 2025

* Les actions ont baissé de plus de 7 %

Rheinmetall

RHMG.DE a publié des perspectives plus faibles que prévu pour la marge bénéficiaire et le flux de trésorerie disponible mercredi, entraînant une baisse de près de 8 % de ses actions, les investisseurs se concentrant sur la performance de la société allemande en tant qu'acteur de la défense pure.

Pour 2026, Rheinmetall a déclaré qu'il s'attendait à une marge bénéficiaire opérationnelle d'environ 19 %, légèrement supérieure aux 18,5 % réalisés l'année dernière, mais inférieure aux attentes de 19,6 % dans un sondage fourni par l'entreprise sur les prévisions des analystes.

Elle prévoit également une conversion du flux de trésorerie disponible de plus de 40 % du bénéfice d'exploitation (EBIT), ce qui est inférieur aux attentes du marché qui se situent entre 70 et 90 %.

"Nous voyons un potentiel pour générer beaucoup plus de liquidités, mais c'est très volatile", a déclaré le directeur financier Klaus Neumann lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Ses prévisions de ventes pour 2026 de 14 milliards d'euros à 14,5 milliards d'euros (16,29 milliards de dollars à 16,88 milliards de dollars), après des ventes de 9,9 milliards d'euros en 2025, étaient à peu près conformes au sondage de Vara.

Les actions de Rheinmetall étaient en baisse de près de 8 % à 1508 GMT.

"Les investisseurs se concentrent entièrement sur l'exécution et la capacité de Rheinmetall à convertir un carnet de commandes convaincant en ventes et en EBITA conformes aux attentes du marché", ont déclaré les analystes de JPM, ajoutant qu'ils supposaient que Rheinmetall était conservateur sur le calendrier des dépôts.

RHEINMETALL VEUT PROFITER DU BOOM DE LA DÉFENSE

La société prévoit de vendre son activité automobile civile avant le second semestre et de se concentrer uniquement sur la fourniture de systèmes terrestres, aériens, spatiaux et navals pour les forces armées afin de répondre à la demande accrue liée aux guerres en Ukraine et en Iran.

Il est "inévitable" que les pays dépensent plus en défense aérienne pour la guerre américano-israélienne contre l'Iran , a déclaré Rheinmetall, ajoutant qu'il est bien placé pour aider à reconstituer les stocks américains.

Rheinmetall est en pourparlers avec Lockheed Martin LMT.N , ainsi qu'avec des entreprises européennes, afin de renforcer la capacité de défense aérienne, a déclaré le directeur général Armin Papperger.

Il a déclaré que la dynamique de croissance était forte dans les autres pays de l'Otan, y compris l'Allemagne, ainsi qu'en Ukraine. Il a ajouté que Rheinmetall se concentrerait davantage sur le Moyen-Orient à l'avenir.

LES DIVISIONS SPATIALE ET NAVALE EN LIGNE DE MIRE

L'entreprise s'attend à ce que son carnet de commandes fasse plus que doubler pour atteindre 135 milliards d'euros cette année, contre un record de 63,8 milliards d'euros en 2025.

Papperger, qui considère que les fusions et les acquisitions sont essentielles pour répondre à la demande, a déclaré que le chantier naval German Naval Yards Kiel (GNYK) pourrait être une option dans le cadre de l'expansion de l'entreprise dans le secteur naval.

Rheinmetall est également en pourparlers avec Airbus

AIR.PA au sujet d'une coentreprise qui devrait être signée prochainement avec l'allemand OHB OHBG.DE pour un système de satellite militaire, a-t-il déclaré.

Rheinmetall prévoit de proposer un dividende de 11,50 euros, contre 8,10 euros.