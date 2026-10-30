Les actions de Reddit s'effondrent alors que le moteur de recherche basé sur l'IA de Google réduit son trafic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture intégrale, mise à jour des cours, ajout de commentaires d'analystes et de détails)

par Anzar Mehraj

Vendredi, l'action Reddit ( RDDT.N ) a chuté de 29 %, enregistrant sa plus forte baisse journalière et atteignant son plus bas niveau depuis plus d'un an, après que la société a averti que le moteur de recherche alimenté par l'IA de Google nuisait à son trafic de référence et risquait de réduire sa base d'utilisateurs.

La plateforme de discussion en ligne apparaît toujours dans les résultats de recherche de Google, mais attire moins de clics, les utilisateurs se tournant de plus en plus vers les outils d’IA du géant technologique pour obtenir des réponses directes.

« Lorsque plus d’un million de visites provenant des recherches disparaissent chaque semaine parce que l’IA de Google répond elle-même à la question, les investisseurs ne se concentrent plus uniquement sur les trois ou quatre prochains mois, mais sur la part d’audience de Reddit qu’elle détiendra réellement dans les années à venir », a déclaré Vitor Madeira, spécialiste senior des marchés chez Capital.com.

Reddit a averti que le nombre de ses visiteurs uniques actifs quotidiens pourrait baisser d’un pourcentage à deux chiffres (faible) au quatrième trimestre si le trafic de référence continuait de diminuer.

Cette tendance touche également d’autres secteurs, notamment les éditeurs d’actualités, les plateformes éducatives telles que Chegg CHGG.N , ainsi que les sites de voyage et d’avis sur les produits.

Par ailleurs, l’action de son concurrent Pinterest PINS.N a chuté de près de 8 % après que l’entreprise a manqué les estimations des analystes concernant son chiffre d’affaires et ses bénéfices du troisième trimestre, et annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour le trimestre crucial des fêtes de fin d’année inférieures aux estimations .

Si les pertes actuelles se maintiennent, Reddit devrait perdre plus de 7 milliards de dollars en capitalisation boursière et Pinterest environ 900 millions de dollars. Les deux titres ont respectivement chuté d’environ 44 % et 23 % cette année, depuis leur dernière clôture.

Reddit affiche un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 19,03, contre 7,53 pour Snap et 8,48 pour Pinterest, selon les données de LSEG.

Par ailleurs, Reddit a annoncé vendredi avoir prolongé son contrat de services cloud avec Google jusqu’en 2029, s’engageant à dépenser 580 millions de dollars sur trois ans.

Google fait également l’objet de questionsconcernantla monétisation de la recherche alimentée par l’IA, après que la croissance de ses revenus liés à la recherche a ralenti à 12 % au cours du trimestre clos en septembre , ce qui a fait chuter l’action Alphabet et fait perdre environ 500 milliards de dollars à sa capitalisation boursière jeudi.

Au moins 11 sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour Reddit, et au moins 13 ont fait de même pour Pinterest.