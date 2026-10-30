Les actions de Reddit et Pinterest s'effondrent en raison d'une faible croissance du nombre d'utilisateurs et du chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Reddit RDDT.N et de Pinterest PINS.N ont chuté vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que Reddit a averti que les fonctionnalités de recherche basées sur l'IA de Google pourraient réduire sa base d'utilisateurs , et que Pinterest a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le quatrième trimestre .

Le titre Reddit a chuté de 23 % , tandis que celui de Pinterest a reculé de 8 %.

Voici plus de détails:

* Reddit a indiqué que le nombre de visiteurs provenant des moteurs de recherche avait baissé de plus d’un million en moyenne chaque semaine au mois d’octobre

* Le nombre total de visiteurs uniques actifsquotidiens pourrait baisser d’un pourcentage à deux chiffres (faible) au quatrième trimestre, par rapport à environ 130 millions, si le trafic provenant des moteurs de recherche continue de baisser, a ajouté Reddit

* Les analystes de JPMorgan ont déclaré que l’expansion des « AI Overviews » et du « AI Mode » de Google, ainsi que les changements apportés au classement des contenus traduits automatiquement, ont entraîné une baisse du trafic de recherche

* Il convient de revoir ses prévisions à la baisse, et les perspectives à court terme sont de plus en plus incertaines, ont ajouté les analystes de Piper Sandler

* Reddit a indiqué dans un communiqué avoir prolongé ses contrats de services cloud avec Amazon Web Services et Google jusqu'en 2029, s'engageant à dépenser respectivement 880 millions et 580 millions de dollars sur trois ans

* Le chiffre d'affaires de Pinterest au troisième trimestre, s'élevant à 1,17 milliard de dollars, est resté en deçà de l'estimation de 1,21 milliard de dollars établie par LSEG

* Pinterest prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 1,425 milliard et 1,475 milliard de dollars, en deçà des estimations de Wall Street

* Les analystes de RBC ont indiqué que les modifications apportées à l'exemption «de minimis» de l'UE ont touché les vendeurs transfrontaliers plus tôt et plus durement que prévu, ce qui a entraîné une stagnation du chiffre d'affaires européen de Pinterest

* Reddit avait chuté d'environ 44 % cette année et Pinterest d'environ 23 % à la clôture de jeudi

* Si les pertes actuelles se maintiennent, Reddit devrait perdre 5,7 milliards de dollars en capitalisation boursière et Pinterest environ 900 millions de dollars