Les actions de RAPT Therapeutics bondissent d'environ 64% suite au rachat par GSK pour 2,2 milliards de dollars

20 janvier - ** Les actions de RAPT Therapeutics RAPT.O ont augmenté d'environ 64% en début de séance mardi, après que le groupe britannique GSK GSK.L a déclaré qu'il achèterait la société de biotechnologie pour 2,2 milliards de dollars
** GSK paiera 58 $ par action en espèces, une prime considérable par rapport à la dernière clôture de RAPT
** L'opération comprend un investissement initial de 1,9 milliard de dollars
** L'acquisition donne à GSK les droits mondiaux sur le médicament expérimental de RAPT contre les allergies alimentaires, ozureprubart, à l'exclusion de la Chine continentale, de Macao, de Taïwan et de Hong Kong
** Les actions de GSK ont baissé d'environ 1 % pour atteindre 1 800,5 pence
** Le rachat élargit le portefeuille de produits respiratoires, immunologiques et inflammatoires de GSK, un objectif stratégique clé
** RAPT avait une valeur de marché d'environ 972,65 millions de dollars avant l'annonce
