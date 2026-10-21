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Les actions de Randstad enregistrent leur meilleure journée depuis plus de deux décennies après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 09:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** L'action Randstad bondit de 16 %, surpassant l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX , après que l'agence de recrutement a dépassé les prévisions du marché tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices

** Son chiffre d'affaires organique du troisième trimestre progresse de 3,9 %, dépassant les prévisions consensuelles de 2,9 %, tandis que l'EBITA sous-jacent, à 211 millions d'euros (237 millions de dollars), dépasse les prévisions du marché de 200 millions d'euros

** KBC Securities indique qu’une marge brute conforme aux attentes, à 17,8%, signifie que la forte croissance du chiffre d’affaires se répercute sur le reste du compte de résultat

** KBC ajoute que ces résultats devraient compenser la faiblesse du titre suite aux résultats décevants publiés la semaine dernière par son concurrent Manpower MAN.N ; entre le 15 octobre et la clôture de mardi, l’action Randstad a perdu environ 4,4%

** Jefferies estime que la dynamique du chiffre d’affaires devrait continuer à dépasser les attentes au quatrième trimestre, même si une marge brute en baisse pourrait limiter le potentiel de hausse

** L'action est en passe d'enregistrer sa meilleure journée depuis 24 ans

** Le titre de son concurrent Adecco ADEN.S progresse de 7,6%

(1 dollar = 0,8913 euro)

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