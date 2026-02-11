 Aller au contenu principal
Les actions de QXO s'envolent suite à l'acquisition de Kodiak pour un montant de 2,25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions du distributeur de matériaux de construction QXO QXO.N augmentent de 12 % à 26 $ avant bourse ** La société rachète Kodiak Building Partners à la société de capital-investissement Court Square Capital Partners dans le cadre d'une transaction en actions et en espèces évaluée à environ 2,25 milliards de dollars

** L'opération devrait être conclue au début du deuxième trimestre de 2026

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 20,3 % depuis le début de l'année

