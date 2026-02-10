 Aller au contenu principal
Les actions de Quest Diagnostics augmentent après des prévisions optimistes pour 2026
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de l'opérateur de laboratoire Quest Diagnostics DGX.N étaient en hausse de 1,57% à 194,25 $ avant le marché

** La société prévoit 2026 des revenus compris entre 11,7 et 11,82 milliards de dollars, au-dessus des estimations des analystes de 11,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 10,50 et 10,70 dollars par action, par rapport aux estimations de 10,43 dollars par action

** Les revenus du 4ème trimestre ont augmenté de 7,1% pour atteindre 2,81 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,75 milliards de dollars

** La société a déclaré un bénéfice ajusté/shr de 2,42 $ au 4ème trimestre, par rapport aux estimations de 2,36 $

** L'action DGX a augmenté de 15% en 2025

