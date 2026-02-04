Les actions de Qualcomm chutent en raison de la pénurie de puces mémoire sur le marché des smartphones

Traduction automatisée par Reuters

Qualcomm prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations du LSEG pour le deuxième trimestre

Les actions chutent de 9 % dans les échanges prolongés

L'entreprise affirme que la hausse des prix des mémoires, due à la pénurie d'approvisionnement, entrave les ventes de puces pour smartphones

La pénurie de mémoire ne devrait pas affecter la nouvelle activité de Qualcomm dans le domaine des centres de données - directeur général

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Arsheeya Bajwa et Stephen Nellis

Le fournisseur de puces Qualcomm

QCOM.O a annoncé mercredi des revenus et des bénéfices inférieurs aux estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre, s'attendant à ce qu'une pénurie mondiale de mémoire affecte les ventes de téléphones portables.

Les résultats de Qualcomm, basé à San Diego, en Californie, interviennent à un moment où les chaînes d'approvisionnement mondiales de l'électronique sont aux prises avec une pénurie aiguë de puces mémoire, un élément essentiel des appareils, des smartphones aux centres de données.

Les actions de Qualcomm ont baissé de 9 % après la publication des résultats. Les actions de la société ont chuté de plus de 11 % depuis le début de l'année, Wall Street s'interrogeant sur les pertes de parts de marché et sur l'impact de la montée en flèche des prix des mémoires.

Dans une interview accordée à Reuters, Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm, a déclaré que l'écart par rapport aux prévisions était dû à une pénurie de puces mémoire qui touche les clients de Qualcomm dans le secteur des smartphones.

"Je suis très satisfait de l'activité, mais j'aimerais que nous ayons plus de mémoire", a déclaré M. Amon. "Les équipementiers, en particulier en Chine, réduisent leurs niveaux de stocks pour s'adapter à l'offre de mémoire", a déclaré M. Amon.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 10,2 et 11 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 11,12 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Elle prévoit également un bénéfice ajusté pour le trimestre en cours compris entre 2,45 et 2,65 dollars par action, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,89 dollars.

"Comme d'autres entreprises produisant des puces pour appareils, Qualcomm s'attend à subir l'impact de la pénurie mondiale de mémoire au cours des prochains trimestres, notamment par le biais de certains de ses clients chinois, ce qui nuit à ses perspectives à court terme", a déclaré Bob O'Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

Qualcomm est l'un des plus grands fournisseurs de puces pour smartphones au monde, comptant parmi ses clients les principaux acteurs d'Android et le fabricant d'iPhone Apple. Ses résultats financiers sont considérés comme un indicateur important de la dynamique de l'offre et de la demande dans l'industrie des semi-conducteurs pour l'électronique personnelle.

Selon les données de Counterpoint Research, les livraisons mondiales de puces avancées pour smartphones devraient diminuer de 7 % en 2026, en partie à cause de la hausse des prix des mémoires.

Dans le segment des puces de Qualcomm, les ventes de semi-conducteurs pour smartphones au cours du trimestre de décembre se sont élevées à 7,82 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations de Visible Alpha qui tablaient sur 7,87 milliards de dollars.

Cependant, les données de Counterpoint Research montrent que les revenus des puces pour smartphones devraient connaître une croissance à deux chiffres cette année, grâce à la demande de premier plan.

Selon M. Amon, l'un des facteurs favorables aux puces de Qualcomm est que ses puces ont tendance à être intégrées dans les appareils Android les plus chers du marché, dont les ventes ont plus de chances de résister aux augmentations de prix des mémoires.

"Les équipementiers vont donner la priorité à la disponibilité de la mémoire dans les segments les plus rentables, qui sont pour eux les segments haut de gamme et élevé ", a déclaré M. Amon.

Dans le segment des puces de Qualcomm, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires moyen de 9,1 milliards de dollars pour le deuxième trimestre fiscal, contre 9,60 milliards de dollars estimés par les analystes.

LA PÉNURIE DE MÉMOIRE N'AFFECTE PAS LE SECTEUR DES CENTRES DE DONNÉES À VENIR

Qualcomm a également été confronté au fait que certains de ses principaux clients - Apple AAPL.O et Samsung 005930.KS - développent de plus en plus de puces en interne alors que la concurrence avec MediaTek dans l'espace Android s'intensifie.

Afin de diversifier ses activités et de réduire sa dépendance à l'égard d'une poignée de fournisseurs de smartphones, Qualcomm s'est développée dans des domaines tels que les ordinateurs personnels, l'automobile et les centres de données.

La société a annoncé une nouvelle série de puces pour centres de données d'IA, en précisant que Humain, une société d'IA fondée par le fonds souverain d'Arabie saoudite, sera un client.

Amon a déclaré à Reuters mercredi qu'il ne s'attendait pas à ce que la pénurie mondiale de mémoire affecte le déploiement des puces d'IA de Qualcomm pour les centres de données, qui devrait avoir lieu au second semestre de cette année et générer des revenus significatifs au cours de l'exercice 2027 de l'entreprise.

Pour le premier trimestre fiscal clos le 28 décembre 2025, Qualcomm a déclaré un chiffre d'affaires de 12,25 milliards de dollars, dépassant les estimations de 12,21 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Son bénéfice trimestriel ajusté de 3,50 $ par action a également dépassé les estimations.

Au cours du trimestre de décembre, Qualcomm a déclaré un chiffre d'affaires de 10,61 milliards de dollars, soit un peu plus que les estimations de 10,60 milliards de dollars.

Au sein du segment, les ventes automobiles de 1,10 milliard de dollars ont dépassé les estimations de Visible Alpha, tandis que les revenus de l'" Internet des objets " ont été conformes aux attentes.