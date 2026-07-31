Les actions de Puma reculent, l'entreprise n'ayant pas revu ses prévisions à la hausse après avoir enregistré une perte d'exploitation au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte, des commentaires d'analystes, des détails tirés du communiqué tout au long de l'article, l'évolution du cours de l'action) par Ozan Ergenay et Linda Pasquini

Le fabricantde vêtements de sportPuma

PUMG.DE a annoncé vendredi une perte d'exploitation au deuxième trimestre moins importante que prévu, grâce à des mesures de réduction des coûts, tandis que les ventes ont continué de baisser en raison d'une faible demande.

L'action Puma a chuté de plus de 6% en début de séance, les investisseurs ayant été déçus que la société n'ait pas revu ses prévisions à la hausse.

La société allemande a procédé à des suppressions d’emplois et à un remaniement de ses équipes de direction dans le but de réduire la complexité de son organisation, alors qu’elle cherche à redresser son activité face à la faiblesse de la demande pour ses tenues de sport et ses baskets, ainsi qu’aux répercussions sur l’ensemble du secteur des droits de douane américains sur les importations.

Elle a enregistré une perte d’exploitation (EBIT) de 53,1 millions d’euros au deuxième trimestre, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur une perte de 68,7 millions d’euros selon un sondage réalisé par la société , grâce à la réduction des dépenses liées à son programme de rationalisation des coûts et aux remboursements des droits de douane américains.

Le chiffre d’affaires a toutefois reculé de 9,4% à taux de change constant, à 1,69 milliard d’euros, en raison d’une baisse de la demande des consommateurs ainsi que des répercussions de la guerre au Moyen-Orient.

"Après un premier trimestre solide et un deuxième trimestre plus modéré, conformément aux prévisions, nous prévoyons une amélioration séquentielle du chiffre d’affaires au second semestre 2026", a déclaré le directeur général Arthur Hoeld dans un communiqué.

La société a confirmé ses prévisions annuelles , précisant toutefois que ces perspectives tenaient désormais compte d’un impact potentiel du conflit au Moyen-Orient ainsi que d’éventuels effets positifs liés à la baisse des taux de droits de douane et aux remboursements de droits de douane.

Ses actions ont néanmoins chuté, les investisseurs ayant été déçus par la publication des résultats.

"Bien que les résultats soient globalement conformes aux prévisions et suggèrent que la société est sur la bonne voie en cette année de transition, l’absence de révision à la hausse des prévisions à ce stade … peut s’avérer légèrement décevante", ont écrit les analystes de JP Morgan dans une note adressée à leurs clients.

Le bénéfice du deuxième trimestre inclut un gain de 11,5 millions d’euros provenant des remboursements de droits de douane, a indiqué la société dans un communiqué.

Elle a précisé avoir reçu au total 15,4 millions d’euros de remboursements de droits de douane américains au cours du trimestre, après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé en février les taxes d’urgence imposées par le gouvernement .

(1 dollar = 0,8692 euros)