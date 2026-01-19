 Aller au contenu principal
Les actions de Powerchip bondissent après la décision de Micron de racheter l'usine de Taïwan pour 1,8 milliard de dollars
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 04:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Micron rachète le site P5 de Powerchip pour 1,8 milliard de dollars

L'acquisition devrait augmenter la production de DRAM d'ici 2027

Les actions de Powerchip augmentent de près de 10 % après l'annonce de l'acquisition

(Ajout de détails sur l'opération et de son contexte, dans les paragraphes 3 à 10) par Wen-Yee Lee

Les actions de la société taïwanaise Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 6770.TW ont augmenté de près de 10% lundi, après que le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O ait annoncé qu'il achèterait une usine de fabrication de la société.

Micron Technology a déclaré samedi qu'il avait signé une lettre d'intention pour acquérir le site de fabrication P5 de Powerchip à Tongluo, dans le comté de Miaoli, à Taïwan, pour un montant de 1,8 milliard de dollars en espèces.

Powerchip est l'une des principales fonderies de semi-conducteurs de Taïwan et produit à la fois des puces anciennes et des puces de mémoire.

Micron a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'accord contribue à augmenter sa production de plaquettes de mémoire vive dynamique (DRAM) à partir du second semestre 2027.

L'achat ajoutera environ 300 000 pieds carrés d'espace de salle blanche, un environnement hautement contrôlé nécessaire à la production de puces, a déclaré l'entreprise. Il permettra à Micron d'augmenter progressivement sa production de DRAM à un moment où la demande mondiale de mémoire continue de dépasser l'offre, a ajouté l'entreprise.

Micron est l'un des trois principaux fournisseurs de puces de mémoire à grande largeur de bande (HBM) essentielles à la technologie de l'intelligence artificielle, avec le sud-coréen Samsung 005930.KS et SK Hynix <000660.KS >.

Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron, a déclaré le mois dernier qu'il s'attendait à ce que les marchés de la mémoire restent serrés au-delà de 2026. Les actions de l'entreprise ont gagné 240 % en 2025, dépassant de loin le gain de 42 % de l'indice de référence des puces .SOX .

Micron est présente à Taïwan depuis plus de 30 ans et est le premier investisseur étranger direct de l'île, selon le site web de Micron Taïwan. Ses installations de Taichung, à Taïwan, sont un centre de production clé pour les produits DRAM et HBM.

Powerchip a déclaré dans un communiqué samedi que Micron établira une relation de fonderie à long terme avec la société pour la fabrication de plaquettes de DRAM à conditionnement avancé, et aidera Powerchip à améliorer ses technologies de processus DRAM spécialisées.

Micron a déclaré que la transaction devrait être finalisée d'ici le deuxième trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires.

