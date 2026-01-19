Les actions de Powerchip bondissent après la décision de Micron de racheter l'usine de Taïwan pour 1,8 milliard de dollars

Micron rachète le site P5 de Powerchip pour 1,8 milliard de dollars

L'acquisition devrait augmenter la production de DRAM d'ici 2027

Les actions de Powerchip augmentent de près de 10 % après l'annonce de l'acquisition

(Ajout de détails sur l'opération et de son contexte, dans les paragraphes 3 à 10) par Wen-Yee Lee

Les actions de la société taïwanaise Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 6770.TW ont augmenté de près de 10% lundi, après que le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O ait annoncé qu'il achèterait une usine de fabrication de la société.

Micron Technology a déclaré samedi qu'il avait signé une lettre d'intention pour acquérir le site de fabrication P5 de Powerchip à Tongluo, dans le comté de Miaoli, à Taïwan, pour un montant de 1,8 milliard de dollars en espèces.

Powerchip est l'une des principales fonderies de semi-conducteurs de Taïwan et produit à la fois des puces anciennes et des puces de mémoire.

Micron a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'accord contribue à augmenter sa production de plaquettes de mémoire vive dynamique (DRAM) à partir du second semestre 2027.

L'achat ajoutera environ 300 000 pieds carrés d'espace de salle blanche, un environnement hautement contrôlé nécessaire à la production de puces, a déclaré l'entreprise. Il permettra à Micron d'augmenter progressivement sa production de DRAM à un moment où la demande mondiale de mémoire continue de dépasser l'offre, a ajouté l'entreprise.

Micron est l'un des trois principaux fournisseurs de puces de mémoire à grande largeur de bande (HBM) essentielles à la technologie de l'intelligence artificielle, avec le sud-coréen Samsung 005930.KS et SK Hynix <000660.KS >.

Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron, a déclaré le mois dernier qu'il s'attendait à ce que les marchés de la mémoire restent serrés au-delà de 2026. Les actions de l'entreprise ont gagné 240 % en 2025, dépassant de loin le gain de 42 % de l'indice de référence des puces .SOX .

Micron est présente à Taïwan depuis plus de 30 ans et est le premier investisseur étranger direct de l'île, selon le site web de Micron Taïwan. Ses installations de Taichung, à Taïwan, sont un centre de production clé pour les produits DRAM et HBM.

Powerchip a déclaré dans un communiqué samedi que Micron établira une relation de fonderie à long terme avec la société pour la fabrication de plaquettes de DRAM à conditionnement avancé, et aidera Powerchip à améliorer ses technologies de processus DRAM spécialisées.

Micron a déclaré que la transaction devrait être finalisée d'ici le deuxième trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires.