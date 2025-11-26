Les actions de Pony AI à Hong Kong augmentent grâce à la croissance du chiffre d'affaires trimestriel

26 novembre - ** Les actions hongkongaises de la société chinoise de conduite autonome Pony AI Inc 2026.HK ont bondi de 6,9% à 102,8 HK$, leur plus haut niveau depuis le 13 novembre, et sont en passe de connaître leur troisième séance de hausse consécutive

** L'action cotée en bourse aux États-Unis PONY.O a augmenté de 5,9 % mardi

** Pony Ai a déclaré que le total des revenus pour les trois mois terminés en septembre a bondi de 72% en glissement annuel avec une amélioration de la marge brute à 18,4%, contre 9,2% pour la même période en 2024, mais la perte nette a augmenté à 61,6 millions de dollars au cours du trimestre, contre une perte de 42,1 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente

** La société estonienne de VTC Bolt a déclaré mardi qu'elle avait conclu un partenariat avec Pony.ai PONY.O alors qu'elle cherche à ajouter des voitures sans conducteur à ses services de taxi en Europe

** Les actions de Pony.ai, qui ont commencé à être négociées à Hong Kong le 6 novembre, sont en baisse de 28,2% jusqu'à présent par rapport au prix d'offre de 139 dollars HK

** Depuis le début de l'année, les actions cotées aux États-Unis ont baissé de 7,1 %, l'indice Hang Seng Tech

.HSTECH a augmenté de 25,9 %