Les actions de Pinterest chutent en raison de la forte concurrence publicitaire et des pressions tarifaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Pinterest PINS.N ont chuté de 18% mercredi , les prévisions moroses ayant alimenté les craintes que la plateforme de partage d'images peine à trouver de nouvelles voies de croissance dans un contexte de pressions tarifaires et de concurrence de rivaux plus importants.

L 'effondrement de l'action devrait effacer 4,36 milliards de dollars de la valeur marchande de l'entreprise , si les pertes subies avant la mise sur le marché se maintiennent au cours de la journée.

Les résultats de Pinterest contrastent avec les revenus en hausse du troisième trimestre affichés par les leaders de la publicité numérique, notamment Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Reddit RDDT.N , qui ont été stimulés par des dépenses publicitaires importantes.

Les plateformes telles qu'Instagram et Facebook de Meta, et TikTok sont devenues le choix préféré des détaillants mondiaux à l'approche des fêtes de fin d'année en raison de leurs bases d'utilisateurs tentaculaires et de leurs outils d'IA avancés intégrés.

La directrice financière Julia Donnelly a signalé une baisse des dépenses publicitaires aux États-Unis et au Canada, le marché le plus lucratif de l'entreprise, au troisième trimestre, car "les grands détaillants américains font face à la pression sur les marges liée aux droits de douane dans le contexte actuel"

Les détaillants, en particulier les entreprises basées en Chine telles que Temu et Shein, ont réduit leurs budgets de marketing à la suite de la suppression de l'exemption "de minimis " et de l'incertitude liée aux droits de douane.

"Les performances ont été bonnes, mais nous avons du mal à voir un catalyseur pour stimuler l'activité et accélérer la croissance", ont déclaré les stratèges de Piper Sandler.

Pinterest prévoit un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 1,31 et 1,34 milliard de dollars, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes (1,34 milliard de dollars), selon les données compilées par LSEG.

"Dans un marché où la capacité des entreprises à fournir des révisions à la hausse des investissements et de l'innovation est importante pour stimuler l'appréciation du multiple et du prix de l'action, PINS n'a pas réussi à le faire", ont ajouté les analystes de Morgan Stanley.

Depuis le début de l'année, Pinterest a gagné 13,6 %, ce qui est plus élevé que le gain de 7,2 % de Meta au cours de la même période.