Les actions de Petco Health s'envolent après la publication de prévisions et le relèvement de la recommandation de Jefferies
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de Petco Health and Wellness

WOOF.O ont bondi d'environ 30% jeudi et ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin novembre après que la société ait fourni des prévisions optimistes

** Mercredi soir, Petco Health a prévu un Ebitda ajusté de 92 à 94 millions de dollars pour le premier trimestre et un Ebitda ajusté de 415 à 430 millions de dollars pour l'ensemble de l'année, ce qui est supérieur aux attentes, selon les données de LSEG

** Jefferies a relevé sa notation sur le titre à "acheter" contre "conserver" et a augmenté son objectif de cours à 5 dollars contre 4,05 dollars. Les analystes de la firme ont déclaré dans une note que la société se dirige vers la croissance "avec des problèmes de liquidité et de rentabilité maintenant dans le rétroviseur", et que l'action "sous-évalue les progrès réalisés jusqu'à présent et les améliorations à venir"

** Les actions de WOOF s'échangeaient en dernier lieu à 3,21 $; l'objectif de cours médian à 12 mois pour le titre est de 3,50 $, selon LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action WOOF est en hausse d'environ 11% depuis le début de l'année, contre une baisse de 4% pour le Nasdaq .IXIC .

