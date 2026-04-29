Les actions de Pershing Square ont débuté à 24 dollars lors de leur introduction à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les cours)

Les actions de Pershing Square PS.N ont ouvert à 24 dollars lors de leur entrée en bourse mercredi à la Bourse de New York, les investisseurs s'intéressant à la société de gestion d'actifs alternatifs du milliardaire activiste Bill Ackman.

Le cours de l'action PSUS, le fonds fermé, a ouvert à 42 dollars par action. Les investisseurs qui ont payé 50 dollars par action lors de l'offre initiale ont également reçu 0,2 action de PS, la société de fonds spéculatifs, qui a ouvert à 24 dollars par action, ce qui leur confère une valeur combinée de 46,8 dollars.