Les actions de Peloton chutent, la baisse de la demande compromettant les perspectives de revenus

Peloton Interactive a annoncé jeudi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, citant la faible demande pour ses équipements de fitness, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 23% à leur niveau le plus bas depuis environ 18 mois.

Le fabricant new-yorkais de vélos d'appartement et de tapis roulants a dû faire face à une baisse des ventes d'équipements alors même qu'il met en œuvre des mesures de réduction des coûts dans le cadre d'un redressement plus large sous l'égide de son directeur général Peter Stern.

Peloton a prévu des revenus pour le troisième trimestre entre 605 et 625 millions de dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 638,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Les ventes de produits de fitness connectés aux membres existants, inférieures aux prévisions, ont pesé sur les résultats", ont écrit les analystes de Bernstein dans une note.

La directrice financière Liz Coddington a déclaré que les délais de livraison plus longs que prévu ont retardé la comptabilisation d'environ 4 millions de dollars de recettes au troisième trimestre.

Le nombre de membres de la plateforme de fitness par abonnement de Peloton a chuté de plus de 6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 5,8 millions au deuxième trimestre.

La persistance deprix élevés a pesé sur les consommateurs américains , dont la confiance esttombée à son niveau le plus bas depuis plus de 11 ans et demi en janvier, selon les données disponibles.

La société a procédé à des réductions de coûts et a déclaré en janvier qu' elle avait supprimé 11 % de ses effectifs et a augmenté les prix des équipements et des abonnements depuis l'arrivée de M. Stern à la tête de l'entreprise.

Peloton a également annoncé que Mme Coddington quitterait l'entreprise pour saisir d'autres opportunités. Elle restera en poste jusqu'en mars, le temps que l'entreprise trouve son prochain directeur financier.

Le fabricant d'équipements d'exercice à domicile a annoncé une perte de 9 cents par action au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 6 cents.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 656,5 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 674,3 millions de dollars.