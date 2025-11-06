Les actions de Peloton chutent après le rappel de 833 000 vélos

6 novembre - ** Les actions du fabricant de produits de fitness Peloton PTON.O chutent de près de 7,7 % à environ 6,6 $

** La Commission américaine de la sécurité des produits de consommation indique que PTON rappelle environ 833 000 unités de son modèle Original Bike+ PL02

** Le rappel fait suite au retrait volontaire en 2023 de plus de 2 millions de vélos du modèle original de PTON, en raison d'un problème similaire de tige de selle

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 23,5 % depuis le début de l'année