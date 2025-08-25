 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de PDD Holdings, société mère de Temu, se redressent alors que le chiffre d'affaires trimestriel dépasse les estimations
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions cotées en bourse de la plateforme de commerce électronique PDD Holdings PDD.O ont bondi de 11,1 % à 141,15 $ dans les échanges de pré-marché

** La société a enregistré des revenus de 103,98 milliards de yuans au deuxième trimestre (14,53 milliards de dollars), par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 103,34 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG

** Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de PDD était de 32,71 milliards de yuans contre 34,43 milliards de yuans un an plus tôt

** Les entreprises chinoises de commerce électronique ont eu recours à des remises importantes pour attirer les clients, ce qui a contribué à stimuler la demande

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 31 % depuis le début de l'année

