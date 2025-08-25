Les actions de PDD Holdings, société mère de Temu, se redressent alors que le chiffre d'affaires trimestriel dépasse les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions cotées en bourse de la plateforme de commerce électronique PDD Holdings PDD.O ont bondi de 11,1 % à 141,15 $ dans les échanges de pré-marché

** La société a enregistré des revenus de 103,98 milliards de yuans au deuxième trimestre (14,53 milliards de dollars), par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 103,34 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG

** Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de PDD était de 32,71 milliards de yuans contre 34,43 milliards de yuans un an plus tôt

** Les entreprises chinoises de commerce électronique ont eu recours à des remises importantes pour attirer les clients, ce qui a contribué à stimuler la demande

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 31 % depuis le début de l'année