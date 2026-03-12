Les actions de PayPay, soutenues par SoftBank, devraient s'ouvrir à un prix supérieur de 38 % à celui de l'introduction en bourse

Les actions de PayPay PAYP.O ont été indiquées pour ouvrir 37,5 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, donnant à l'application de paiement japonaise soutenue par SoftBank une évaluation potentielle de 14,71 milliards de dollars.