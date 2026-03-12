Les actions de PayPay, soutenues par SoftBank, devraient ouvrir 38 % au-dessus de leur prix d'introduction en bourse

(Ajout d'indications aux paragraphes 1 et 2) par Arasu Kannagi Basil et Utkarsh Shetti

Les actions de PayPay PAYP.O étaient indiquées pour ouvrir 37,5 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, donnant à l'application de paiement japonaise soutenue par SoftBank une évaluation potentielle de 14,71 milliards de dollars.

L'action de PayPay était indiquée pour ouvrir à 22 dollars, contre un prix d'offre de 16 dollars. La société et un fonds d'investissement contrôlé par SoftBank Group 9984.T ont vendu environ 55 millions d'American Depositary Shares en dessous de la fourchette commercialisée de 17 à 20 dollars pour lever environ 880 millions de dollars.

PayPay a maintenu son offre malgré le conflit au Moyen-Orient qui secoue les marchés mondiaux et pèse sur le sentiment de risque.

Le marché américain des introductions en bourse a également eu du mal à trouver ses marques au cours du mois dernier, les fortes fluctuations du marché ayant incité certaines entreprises à retarder leurs projets d'introduction en bourse.

"Les nouvelles cotations étant fixées à des prix plus bas pour offrir un attrait post-marché, il semble de plus en plus que nous nous trouvions sur un marché d'acheteurs d'introductions en bourse où les sociétés visent des débuts stables et une histoire de lancement positive ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche à l'IPOX.

"Alors qu'un prix initial bas peut signifier que la société laisse de l'argent sur la table, il peut aider à créer une dynamique positive sur le marché secondaire et à construire un soutien pour de futures offres secondaires, ce qui sera dans l'intérêt du propriétaire vendeur SoftBank"

L'introduction en bourse était initialement prévue pour décembre, mais la fermeture historique du gouvernement américain à l'automne dernier a retardé l'examen réglementaire.

PayPay marque la première cotation aux États-Unis d'un investissement majoritaire de SoftBank depuis l'introduction en bourse, en 2023, du concepteur de puces Arm ARM.O .

La cotation intervient alors que SoftBank intensifie ses efforts dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment en faisant un pari total sur OpenAI.

FORCE NATIONALE

Formé conjointement par SoftBank et Yahoo Japan en 2018, PayPay est entré sur le marché en renonçant aux frais de transaction pour les petits et moyens commerçants pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans afin de stimuler l'adoption.

La société basée à Tokyo a joué un rôle essentiel en encourageant les consommateurs japonais à s'éloigner de l'argent liquide en offrant des rabais sur son application de paiement.

Quelques années après son lancement, PayPay a atteint un volume de marchandises brutes de 100 milliards de dollars et est devenu l'un des portefeuilles numériques les plus utilisés au Japon. Il comptait environ 72 millions d'utilisateurs enregistrés à la fin de l'année 2025.

"L'attrait de la société réside dans le fait qu'elle est l'une des rares introductions en bourse de fintech à avoir déjà conquis son marché national... La force du marché intérieur permet à l'entreprise de s'isoler des préoccupations géopolitiques, tarifaires et liées à l'IA qui pèsent sur de nombreux autres noms de la technologie", a déclaré Lukas Muehlbauer.

Le Japon reste à la traîne au niveau mondial dans le domaine des technologies de paiement, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour la croissance à mesure que l'adoption du numérique s'accélère.

Initialement axé sur les paiements sans numéraire, PayPay s'est depuis étendu au crédit, à la banque, aux titres et à l'assurance pour devenir une plateforme de finance numérique tout-en-un.

Le mois dernier, PayPay a annoncé un partenariat avec le géant des cartes Visa V.N dans le cadre de son expansion aux États-Unis.