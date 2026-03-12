Les actions de PayPay, soutenu par SoftBank, sont évaluées à 12,7 milliards de dollars lors de ses débuts sur le Nasdaq

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 6) par Arasu Kannagi Basil, Utkarsh Shetti et Echo Wang

Les actions de PayPay PAYP.O ont ouvert environ 19 % au-dessus de leur prix d'offre lors d'un début largement anticipé sur le Nasdaq jeudi, valorisant l'application de paiement japonaise à 12,7 milliards de dollars et donnant un coup de pouce bien nécessaire au marché des nouvelles cotations.

L'action de la société soutenue par SoftBank a ouvert à 19 dollars, alors que le prix de l'offre était de 16 dollars. PayPay et un fonds d'investissement contrôlé par SoftBank Group

9984.T ont vendu environ 55 millions d'American Depositary Shares en dessous de la fourchette commercialisée de 17 à 20 dollars pour lever environ 880 millions de dollars.

PayPay a poursuivi son offre malgré le conflit au Moyen-Orient qui secoue les marchés mondiaux et pèse sur le sentiment de risque.

Le marché américain des introductions en bourse a également eu du mal à trouver ses marques au cours du mois dernier, les fortes fluctuations du marché ayant incité certaines entreprises à retarder leurs projets d'introduction en bourse.

"Compte tenu du contexte, il est positif pour le marché des introductions en bourse que PayPay se négocie bien jusqu'à présent. Je pense que cela témoigne de la solidité de l'entreprise, qui détient une part de marché importante dans les paiements japonais", a déclaré Nicholas Einhorn, vice-président de la recherche chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"C'est le genre d'entreprise que les investisseurs ont tendance à apprécier."

L'introduction en bourse était initialement prévue pour décembre, mais la fermeture historique du gouvernement américain à l'automne dernier a retardé l'examen réglementaire.

"Avec les nouvelles cotations à des prix plus bas pour offrir un attrait après le marché, il semble de plus en plus que nous soyons dans un marché d'acheteurs pour les introductions en bourse où les entreprises visent des débuts stables et une histoire de lancement positive ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche à l'IPOX.

"Bien qu'un prix initial bas puisse signifier que la société laisse de l'argent sur la table, cela peut aider à créer un élan positif sur le marché secondaire."

PayPay marque la première cotation aux États-Unis d'un investissement majoritaire de SoftBank depuis l'introduction en bourse en 2023 du concepteur de puces Arm ARM.O .

Cette cotation intervient alors que SoftBank intensifie son effort en matière d'intelligence artificielle, notamment en pariant "tout compris" sur OpenAI.

FORCE NATIONALE

Formé conjointement par SoftBank et Yahoo Japan en 2018, PayPay est entré sur le marché en renonçant aux frais de transaction pour les petits et moyens commerçants pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans afin de stimuler l'adoption.

"Les paiements sont le fondement de notre activité et nous allons nous transformer en une plateforme de services financiers après l'introduction en bourse", a déclaré le directeur général de PayPay, Ichiro Nakayama, à Reuters lors d'une interview au Nasdaq.

La société basée à Tokyo a joué un rôle essentiel en encourageant les consommateurs japonais à abandonner l'argent liquide en offrant des rabais sur son application de paiement.

Quelques années après son lancement, PayPay a atteint 100 milliards de dollars en volume de marchandises brutes et est devenu l'un des portefeuilles numériques les plus utilisés au Japon. Il comptait environ 72 millions d'utilisateurs enregistrés à la fin de l'année 2025.

"L'attrait de la société réside dans le fait qu'elle est l'une des rares introductions en bourse de fintech à avoir déjà conquis son marché national... La force du marché intérieur donne à la société une certaine isolation des préoccupations géopolitiques, tarifaires et liées à l'IA qui pèsent sur de nombreux autres noms de la technologie", a déclaré Muehlbauer.

Le Japon reste à la traîne au niveau mondial dans le domaine des technologies de paiement, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour la croissance à mesure que l'adoption du numérique s'accélère.

Initialement axé sur les paiements sans numéraire, PayPay s'est depuis étendu au crédit, à la banque, aux titres et à l'assurance pour devenir une plateforme de finance numérique tout-en-un.

Le mois dernier, PayPay a annoncé un partenariat avec le géant des cartes Visa V.N dans le cadre de son expansion aux États-Unis.