Les actions de Palo Alto chutent, les coûts de l'opération s'accumulant dans le cadre de la sécurité de l'IA

Les actions de Palo Alto PANW.O ont chuté de 6% dans les échanges pré-marché mercredi après que la société de cybersécurité ait abaissé ses prévisions de bénéfices annuels en raison de coûts d'intégration plus élevés liés aux acquisitions récentes, y compris son accord de 25 milliards de dollars avec CyberArk.

La société s'est repositionnée en tant que guichet unique alors que les menaces liées à l'IA poussent les clients vers des plateformes intégrées, mais l'augmentation des coûts d'intégration des récentes transactions, y compris une dépense de 2,3 milliards de dollars pour CyberArk au cours du troisième trimestre fiscal, pèse sur les bénéfices. Palo AltoNetworks a conclu plusieurs accords importants ces derniers mois, notamment l'acquisition de la startup israélienne de cybersécurité Koi et un accord de 3,35 milliards de dollars pour acquérir la société de gestion et de surveillance du cloud Chronosphere. L'acquisition de CyberArk a été finalisée plus tôt en février .

Malgré la compression des marges à court terme et les vents contraires à la rentabilité dus aux transactions, les analystes restent confiants dans la stratégie à long terme de Palo Alto, en particulier dans la sécurité de l'identité et l'observabilité.

"La réduction de la rentabilité est principalement due aux acquisitions de l'entreprise et nous pensons que l'entreprise peut tirer parti de ces acquisitions en réalisant des ventes croisées avec sa base de clientèle existante", a déclaré Malik Ahmed Khan, analyste chez Morningstar. La société a revu à la baisse sa prévision de bénéfice ajusté par action pour 2026, qui devrait se situer entre 3,65 et 3,70 dollars, contre une prévision précédente de 3,80 à 3,90 dollars. Elle a relevé ses prévisions de revenus annuels à 11,28 milliards de dollars à 11,31 milliards de dollars, contre 10,50 milliards de dollars à 10,54 milliards de dollars précédemment.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré que les acquisitions de CyberArk et de Chronosphere renforcent la stratégie de plateforme de Palo Alto en faisant de l'identité un pilier central et en améliorant la visibilité en temps réel sur les applications, l'infrastructure et les systèmes d'IA.