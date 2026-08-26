Les actions de Nvidia devraient connaître une fluctuation de 280 milliards de dollars après la publication des résultats, selon les options

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise d'un article initialement publié mardi)

* Les options de Nvidia laissent entrevoir une variation de 5,4 % après la publication des résultats

* Les investisseurs guettent des indices sur la demande en IA, les marges et les prévisions

* La hausse des taux d'intérêt pèse sur les valeurs de croissance et les valeurs technologiques

par Laura Matthews

Les traders d'options anticipent une fluctuation de 280 milliards de dollars de la capitalisation boursière de Nvidia NVDA.O après la publication des résultats du deuxième trimestre de la société mercredi après-midi, alors que les investisseurs cherchent à mieux cerner la demande qui anime le secteur technologique. Les options du fabricant de puces anticipent une variation de 5,4 % dans un sens ou dans l’autre jeudi, au lendemain de la publication des résultats de la société, ce qui est inférieur à la variation implicite de 6,5 % avant la publication de ses résultats en mai.

Cette variation implicite correspond à une capitalisation boursière d’environ 280 milliards de dollars — soit plus que la valeur boursière individuelle d’environ 90 % des composantes de l’indice S&P 500. La variation attendue reste également bien en deçà de la fluctuation moyenne historique du cours de Nvidia, qui s’élève à 7,4 % sur les 12 derniers trimestres, selon le cabinet d’analyse Option Research & Technology Services (ORATS).

« Cela témoigne d’une certaine complaisance vis-à-vis de Nvidia, et signifie que le titre devient plus prévisible », a déclaré Matt Amberson, fondateur d’ORATS.

Ces fluctuations relativement modestes reflètent une tendance observée ces deux dernières années, au cours de laquelle les variations réelles du cours de l’action après la publication des résultats ont souvent été inférieures à ce que les marchés d’options avaient anticipé, a expliqué Chris Murphy, co-responsable de la stratégie en produits dérivés chez Susquehanna, un teneur de marché.

« Je pense que le début de l’ère de l’IA, lorsque Nvidia surprenait tout le monde avec des résultats largement supérieurs aux prévisions et des fluctuations de 10, 15 ou 20 %, est en quelque sorte révolu », a déclaré Chris Murphy. « On ne s’attend tout simplement plus vraiment à ce qu’ils prennent tout le monde au dépourvu avec des résultats nettement supérieurs aux prévisions et que l’action s’envole véritablement. »

L'action Nvidia a enregistré une baisse lundi pour la septième séance consécutive, mais elle affiche tout de même une hausse de 11,7 % depuis le début de l'année. L'indice S&P 500

.SPX est en hausse de 11,8 % depuis le début de l'année et l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 61 %.

PRESSIONS GÉNÉRALES SUR LE MARCHÉ Le recul de Nvidia intervient dans un contexte de malaise généralisé sur les marchés. Les inquiétudes liées à la hausse des prix de l'énergie et à l'augmentation de la dette publique américaine ont fait grimper les rendements des bons du Trésor, les rendements à 30 ans ayant atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis 19 ans, ce qui a incité le Trésor à dévoiler des mesures visant à apaiser les tensions sur les marchés.

Les informations selon lesquelles le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, pourrait puiser dans le compte général du Trésor, qui s'élève à près de 1 000 milliards de dollars, pour financer le rachat d'obligations plutôt que d'augmenter les émissions, ont légèrement fait baisser le rendement des obligations à 30 ans lundi, même s'il est resté au-dessus de 5 %.

La récente flambée des rendements a pesé sur les valeurs de croissance et technologiques, entraînant les principaux indices boursiers de Wall Street à la baisse et attirant davantage l’attention sur le discours prévu cette semaine par le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, à Jackson Hole, dans le Wyoming. Ce discours pourrait fournir des indices sur la façon dont les décideurs politiques perçoivent les perspectives économiques, notamment en matière de taux d’intérêt.

Dans ce contexte, les investisseurs suivront de près les prévisions de chiffre d’affaires de Nvidia, la demande de puces, sa marge bénéficiaire et la question de savoir si les principaux fournisseurs de services cloud continuent d’augmenter leurs dépenses d’investissement liées à l’IA. En tant que principal fournisseur de puces d’IA, Nvidia est considéré comme un indicateur de tendance pour l’ensemble du secteur de l’IA. Nvidia s’est récemment associé à six grandes institutions financières pour créer des plateformes de financement visant à mobiliser plus de 500 milliards de dollars pour les infrastructures d’IA, soulignant ainsi les capitaux colossaux nécessaires alors que les entreprises et les gouvernements se livrent à une course effrénée pour construire des centres de données destinés aux charges de travail liées à l’IA.

Nvidia a probablement « une assez bonne idée de la trajectoire des dépenses d’investissement des hyperscalers. Le retour sur investissement de ces derniers est vraiment important », a déclaré Will Sterling, directeur des investissements chez TritonPoint Wealth. « C’est ce qui déterminera s’ils continuent ou non à investir. Si c’est le cas, je pense que cela sera bénéfique du point de vue de l’appétit pour le risque dans l’ensemble de l’écosystème. »