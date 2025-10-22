Les actions de Novo Nordisk chutent alors que l'investisseur principal souhaite une refonte du conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 7 à 10) par Jesus Calero

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont chuté d'environ 3 % mercredi, prolongeant leurs pertes de la veille, après que le principal investisseur du fabricant de Wegovy a proposé un remaniement radical du conseil d'administration .

La fondation à but non lucratif Novo Nordisk a déclaré que le président actuel, Helge Lund, et six autres membres indépendants du conseil d'administration se retireraient le mois prochain à la suite d'un différend avec la fondation concernant le rythme des changements au sein de l'entreprise.

La fondation prévoit de nommer Lars Rebien Sorensen, ancien directeur général de Novo et président de la fondation, à la présidence de l'entreprise pour une durée maximale de trois ans. Elle a également proposé six nouveaux membres au conseil d'administration.

Les actions de Novo, qui ont perdu environ 45 % de leur valeur depuis le début de l'année, ont clôturé en baisse de 1,3 % mardi. Elles ont perdu environ 10 milliards de dollars en valeur de marché depuis la clôture de lundi.

Les analystes de Barclays ont déclaré dans une note de recherche qu'ils étaient "quelque peu surpris" par le calendrier et l'ampleur du remaniement, qui est intervenu quelques mois seulement après l'arrivée du nouveau directeur général de Novo, Mike Doustdar, en août.

"Il semble qu'il s'agisse d'une réinitialisation structurelle de la gouvernance", écrivent les analystes, ajoutant que le mouvement semble viser à aligner la composition du conseil d'administration sur l'orientation de Novo vers l'engagement des consommateurs, l'accent mis sur le marché américain et les transactions potentielles.

L'analyste Per Hansen de Nordnet a décrit le remaniement du conseil d'administration comme un défi de gouvernance au sein du groupe.

"Le désaccord entre Novo et la fondation était déjà visible lorsque le directeur général a été licencié. Non pas à la demande de Novo, mais de la fondation", a déclaré M. Hansen à Reuters.

Il a déclaré que le remaniement ajoute à la nervosité des investisseurs avant les résultats du troisième trimestre, avec des inquiétudes allant des discussions sur la tarification de Medicare aux États-Unis à la concurrence d'Eli Lilly LLY.N sur le marché des médicaments pour l'amaigrissement.

"Beaucoup de défis à court terme. Beaucoup d'opportunités à long terme", a déclaré M. Hansen.